Fenerbahçe loopt na 53 seconden van het veld in absurde Super Cup-finale

De spelers van Fenerbahçe zijn na 53 seconden van het veld gelopen in de finale van de Turkse Super Cup. Fenerbahçe trad uit protest tegen de Turkse bond met een Onder 19-elftal aan tegen Galatasaray en kwam binnen een minuut op achterstand door een goal van Mauro Icardi. De wedstrijd is nadien direct gestaakt door arbiter Volkan Bayarslan.

Na de vroege 0-1 besloten de spelers van Fener het veld onmiddellijk te verlaten. De wedstrijd zou in december al gespeeld worden in Saudi-Arabië, maar door een diplomatieke crisis werd dat duel uitgesteld. Nu wordt er opnieuw niet gespeeld.

De kans was groot dat de wedstrijd niet uitgespeeld zou gaan worden, maar door het vroege doelpunt van Icardi lijken de spelers en staf eerder besloten te hebben van het veld te stappen, zo meldt de Turkse tak van GOAL.

I bet Fener were planning to walk off anyway, but because Galatasaray scored so fast before the ball went out of play then it makes their entire plan look even more ABSURD! What a farce!