FenerbahÃ§e lijdt ondanks fraaie assist van Tadic zeer duur puntenverlies

Fenerbahçe lijdt ondanks fraaie assist van Tadic zeer duur puntenverlies

Fenerbahçe heeft zeer duur puntenverlies geleden in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van trainer Ismail Kartal kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Samsunspor. De middag begon nog voortvarend voor de Gele Kanaries, die dankzij een fraaie assist van Dusan Tadic en afwerking van Irfan Can Kahveci op voorsprong kwamen. Een mooie vrije trap van Emre Kilinc zorgde er echter voor dat de bezoekers met een punt terug naar Samsun kunnen reizen. Galatasaray krijgt later op de middag de kans om in punten gelijk te komen met koploper Fenerbahçe.

Aan de kant van Fenerbahçe had trainer Ismail Kartal basisplaatsen voor onder meer Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Jayden Oosterwolde. Laatstgenoemde vormde achterin een koppel met Leonardo Bonucci. Edin Dzeko was de spits van dienst.

Fenerbahçe kwam na twaalf minuten via een heerlijke aanval op voorsprong. Szymanski speelde Tadic aan, die op zijn beurt Kahveci wegstak met een subtiele voetbeweging. Kahveci nam met rechts aan en rondde van dichtbij met links af: 1-0. Een prima start voor de thuisploeg, die via Tadic (kopbal naast) en Dzeko (redding Okan Kocuk) al kansen had gekregen om de score te openen.

Samsunspor had niet veel in te brengen, al kreeg het na een klein half uur wel de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Carlo Holse zag zijn schot echter naast het doel van Dominik Livakovic belanden. De laatste grote kans voor rust kwam op naam van Dzeko, die op aangeven van Tadic op Kocuk stuitte.

Taylan Antalyali kwam na rust als eerste dicht bij een treffer, maar de huurling van Galatasaray zag Livakovic redding brengen. Vlak daarna dacht Tadic even aan de 2-0, ware het niet dat de voormalig Ajax-aanvoerder Kocuk zag uitblinken. Kocuk kende een drukke fase, al kon hij de poging van Dzeko naast zijn doel kijken.

Samsunspor wist zijn eerstvolgende kans wel te benutten en dat gebeurde bovendien op zeer fraaie wijze. Kilinc krulde een vrije trap in het doel, al leek Livakovic in eerste instantie op tijd redding te hebben gebracht. De bal had de doellijn echter al gepasseerd op het moment dat de Kroaat redding bracht: 1-1.

Kartal bracht Cengiz Ünder, Michy Batshuayi en Joshua King binnen de lijnen in de hoop de voorsprong te kunnen heroveren, maar het mocht niet zo zijn. Vlak voor tijd kwam kwam Kadioglu nog het dichtst bij de verlossende treffer, maar de Arnhemmer zag Kocuk andermaal prima redding brengen.

