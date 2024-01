Fenerbahçe laat dankzij onder meer Dzeko en Szymanski niets heel van laagvlieger

Fenerbahçe heeft woensdagavond niks heel gelaten van Konyaspor. De koploper van de Süper Lig rekende in eigen huis overtuigend af met de nummer achttien: 7-1. Edin Dzeko was met een hattrick in de eerste helft de grote man. Ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski was goed voor twee assists en een treffer. Dusan Tadic begon op de bank en viel in de 66ste minuut in.

Fenerbahçe schoot uit de startblokken en kwam al na elf minuten op voorsprong via Dzeko, die een strafschop benutte. De fysiek sterke spits mocht ruim twintig minuten later zijn tweede treffer van de avond noteren. Irfan Can Kahveci kopte een mislukte uittrap van Konyaspor-doelman Deniz Ertas door op Dzeko, die toen oog in oog met de keeper niet faalde: 2-0.

Op slag van rust completeerde Dzeko zijn hattrick. Szymanski was niet zelfzuchtig en legde de bal goed terug op de doelpuntenmaker, die er na veertig minuten dus al drie in had liggen: 3-0. Mert Muldur nam twee minuten later – ook op aangeven van Szymanski – de 4-0 voor zijn rekening.

De 5-0 kwam op naam van Szymanski zelf, die met twee assists, één treffer en een riante voorsprong de kleedkamer opzocht met Fenerbahçe. Michy Batshuayi, in de rust ingevallen voor Dzeko, kwam in de 63ste minuut ook op het scorebord: 6-0.

De zevende treffer kwam op naam van Ugurcan Yazgili, die de bal in eigen doel werkte: 7-0. Guilherme maakte in de negentigste minuut nog de 7-1 namens Konyaspor. Koploper Fenerbahçe staat nu drie punten los van nummer twee Galatasaray, dat wel één wedstrijd minder heeft gespeeld.

Fenerbahçe – Konyaspor 7-1

11’ 1-0 Edin Dzeko (strafschop)32’ 2-0 Edin Dzeko (assist: Irfan Can Kahveci)40’ 3-0 Edin Dzeko (assist: Sebastian Szymanski)42’ 4-0 Mert Muldur (assist: Sebastian Szymanski)44’ 5-0 Sebastian Szymanski (assist: Joshua King)63’ 6-0 Michy Batshuayi (assist: Irfan Kahveci)83’ 7-0 Ugurcan Yazgili (eigen doelpunt)90’ 7-1 Guilherme