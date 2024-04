Fenerbahçe komt met opmerkelijk statement in aanloop naar Supercup-finale

Fenerbahçe heeft het te maken besluit over het al dan niet terugtrekken uit de Turkse Süper Lig opgeschoven naar de volgende Algemene Ledenvergadering, zo luidt een statement van de club. De club overweegt zich terug te trekken uit de competitie naar aanleiding van rellen die plaatsvonden na afloop van de wedstrijd tegen Trabzonspor (2-3 overwinning) op 17 maart.

Fenerbahçe won op 17 maart door een laat doelpunt bij Trabzonspor (2-3). Vervolgens werden de spelers op het veld aangevallen door hooligans van de tegenpartij. De totale chaos op het veld werd uitgezonden op de Turkse televisie. Uit meerdere hoeken is onder meer te zien hoe de spelers van Fenerbahçe afstormden op een hooligan die als een van de eersten het veld had betreden. Andere spelers vluchtten juist snel weg.

Fenerbahçe player punches a fan who entered the field ?? pic.twitter.com/kBCQve1ELC — Janty (@CFC_Janty) March 17, 2024

Onder andere Jayden Oosterwolde zag er niet goed uit op de beelden. Een gewapende fan kwam het veld op gestormd en viel spelers van Fenerbahçe aan, waarna Oosterwolde een trap richting het hoofd van de man uitdeelde. Hierna kwamen veel meer supporters het veld op en vluchtten de spelers de kleedkamers in.

De maandag na deze wedstrijd kondigde Fenerbahçe aan dat het in een Algemene Ledenvergadering zou gaan overwegen of het zich, als gevolg van de hevige incidenten in het Turkse voetbal, wilde terugtrekken uit de Turkse competitie. Dat besluit is nu verder uitgesteld, zo stelt president Ali Koç. “We vegen deze optie van tafel tot aan de volgende ledenvergadering over drie maanden!”

Wel zijn er andere concrete zaken uit de vergadering gekomen. Fenerbahçe twijfelt namelijk ook of het de Turkse Supercup-finale van aanstaande zondag tegen Galatasaray wel wil spelen, of dat de beloftenploeg er naartoe wordt gestuurd. “Deze beslissing zal gemaakt worden via een stemming door de fans”, zo luidt het oordeel van de club.

De Supercup-finale werd eind december op het laatste moment afgeblazen vanwege onenigheid tussen de twee clubs en de Saudische autoriteiten in Riyad, waar de finale afgewerkt zou worden. Komende zondag staat de wedstrijd alsnog op het programma, alleen dan op neutraal terrein in het zuiden van Turkije.

Ook is Fenerbahçe er nog niet zeker van dat het volgend seizoen weer wil deelnemen aan het bekertoernooi. “Ook deze beslissing zal gemaakt worden via een stemming door de fans”, luidt het statement.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties