Fenerbahçe herstelt zich van midweekse nederlaag en is weer even koploper

Fenerbahçe heeft zich enigszins hersteld van de pijnlijke nederlaag tegen Ankaragücü (3-0) in de Turkse beker afgelopen week. Op bezoek bij Hatayspor won Fener zaterdag met 0-2, door doelpunten van Bright Osayi-Samuel en Cengiz Ünder. Door de zege is Fenerbahçe nu weer voor even koploper in de Süper Lig, met één punt meer dan Galatasaray. Laatstgenoemde club heeft nog wel een duel tegoed. Hatayspor staat op de zestiende plek.

Fenerbahçe begon met voormalig Eredivisionisten Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski in de basis. Aan de kant van Hatayspor was Halil Dervisoglu, geboren in Rotterdam en voormalig speler van Sparta Rotterdam en FC Twente, in de spits.

Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers op voorsprong. Edin Dzeko gaf de bal laag voor, Osayi-Samuel kon voor open doel simpel binnentikken: 0-1. Hatayspor had daar in de eerste helft niks tegenin te brengen, en kwam ook nog voor rust op een 0-2 achterstand.

Tadic zette de bal voor vanaf de linkerkant, Ünder knalde de bal in één keer vanuit de lucht in de lange hoek. Ook in de tweede helft was Hatayspor niet meer in staat om daar iets tegenin te brengen.

Hatayspor – Fenerbahçe 0-2

24’ 0-1 Bright Osayi-Samuel (assist: Edin Dzeko)40’ 0-2 Cengiz Ünder (assist: Dusan Tadic)