Fenerbahçe haalt zonder zieke Dusan Tadic flink uit in de Turkse beker

Fenerbahçe staat na twee wedstrijden in de groepsfase van de Turkse beker op zes punten. De grootmacht uit Istanbul was woensdag op eigen veld te sterk voor tweedeklasser Erzurumspor: 5-0. Fenerbahçe staat dankzij de twee overwinningen bovenaan in groep B.

De Braziliaan Talisca, aanvallende middenvelder annex aanvaller, opende de score na ruim een uur spelen, in een overigens matig gevuld stadion. Verder dan dat kwam Fenerbahçe niet in aanvallend opzicht in de eerste helft. Pas in de tweede helft nam de thuisclub echt afstand van het dappere Erzurumspor.

Fenerbahçe, met basisplaatsen voor Filip Kostic en Sofyan Amrabat en Dusan Tadic die ontbrak door ziekte, kreeg vijf minuten na de hervatting een strafschop. Cenk Tosun ging achter de bal staan en schiet onberispelijk binnen in de linkerhoek. Daarmee was het verzet van Erzurumspor wel gebroken. Mert Hakan Yandas en Youssef En-Nesyri (tweemaal) tilden de stand vervolgens naar 5-0.

Een fraaie bekeravond dus voor Fenerbahçe, dat dus ook nog volop meedoet in de strijd om de landstitel in Turkije. De huidige nummer twee staat zes punten achter koploper Galatasaray. In de Turkse Süper Lig staan nog vijftien speelronden op het programma.

Fenerbahçe vervolgt de strijd om de Turkse titel zondag met een uitwedstrijd tegen Alanyaspor. Vier dagen later volgt de eerste ontmoeting met Anderlecht in het tweeluik in de tussenronde van de Europa League.