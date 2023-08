Fenerbahçe gestraft na massale vechtpartijen: geen fans in Enschede

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 18:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:52

Fenerbahçe mag volgende week donderdag geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen FC Twente in de play-offs van de Conference League. Dat heeft de UEFA dinsdag besloten. Aanleiding voor de sanctie zijn de grootschalige rellen die vorige week plaatsvonden tijdens de uitwedstrijd van de Turkse topclub tegen NK Maribor (0-3). Hierdoor werd de ontmoeting op Sloveense bodem zelfs tijdelijk gestaakt.

Fenerbahçe-doelman Irfan Can Egribayat kreeg vlak na rust in Maribor een voorwerp naar zich toegegooid van de supporters van de thuisclub achter zijn doel. Egribayat gooide het voorwerp terug, waarna de situatie even uit de hand leek te lopen. Het liep echter met een sisser af, nadat onder meer Dusan Tadic naar de doelman snelde om hem kalm te houden.

17.08.2023, Maribor???? - Fenerbahce????, Info Fenerbahce: Maribor take our banner, Than we go and take flag back Info Maribor: Maribor fans dressed as steward stole GFB banner. After that gfb attacked Maribor sector and took banner backhttps://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/pNW1bpJHfi — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 17, 2023

Niet lang nadat Miha Zajc naliet het duel te beslissen door van dichtbij keihard tegen de lat te schieten, ging het weer mis op de tribunes. Fans van beide ploegen kregen het met elkaar aan de stok en massale vechtpartijen braken uit op de tribunes. De arbiter staakte daarop het duel tijdelijk, terwijl fans van Fenerbahçe het stadion in Maribor uit werden gezet.

In beroep gaan is mogelijk

De leiding van Fenerbahçe kan nog wel in beroep gaan tegen de maatregel van de UEFA. Bij FC Twente, dat donderdag 24 augustus eerst in Turkije speelt, was er vrees voor de thuiswedstrijd tegen de Turken. Er was gerekend op de komst van de nodige fans van Fenerbahçe en in dat kader hadden fans van de thuisclub die normaal onder het uitvak zitten al een andere plaats gekregen. Er waren onlangs flinke rellen tijdens het Europese duel tussen Twente en Hammarby IF, waardoor de Tukkers geen supporters mochten meenemen naar Zweden. De club uit Enschede neemt donderdag overigens 350 fans mee richting Turkije.