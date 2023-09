Fenerbahçe geeft zege op FC Twente uitstekend vervolg in Ankara

Zondag, 3 september 2023 om 22:53 • Jonathan van Haaster

Fenerbahçe is na drie speelrondes in de Turkse Süper Lig nog altijd ongeslagen. De ploeg van trainer Ismail Kartal won dankzij een treffer van Bright Osayi-Samuel bij Ankaragücü: 0-1. Dankzij de zege mogen de Gele Kanaries zich de onbetwiste koploper van de Süper Lig noemen. Concurrenten Besiktas en Galatasaray speelden al eens gelijk en moeten het daardoor doen met zeven punten, twee minder dan Fenerbahçe. Ankaragücü staat zeventiende met twee punten.

Bijzonderheden:

Fenerbahçe, met Jayden Oosterwolde, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski in de basis, kende geen gemakkelijke openingsfase in Ankara. De thuisploeg bood goed tegenstand, al kwam Szymanski wel een goede schotkans. De Pool zag zijn poging rakelings over gaan. Renaldo Cephas was niet veel later dreigend namens Ankaragücü, maar Irfan Can Egribayat liet zien te kunnen keepen. Aan de andere kant schoot Edin Dzeko net naast. Na rust viel de bevrijdende treffer wel. Dzeko stoomde op en gaf mee aan Osayi-Samuel, wiens hoge schot in de korte hoek heerlijk binnenviel: 0-1. Ankaragücü gaf niet op en kwam dichtbij via Stelios Kitsiou, maar hij zag zijn schot ternauwernood gekraakt worden. Ismail Yüksek kreeg nog zijn tweede gele kaart, maar desondanks hield Fenerbahçe stand.

