Fenerbahçe gaat zich mogelijk terugtrekken uit Turkse Süper Lig

Fenerbahçe overweegt om uit de Turkse Süper Lig te stappen. Dat wordt duidelijk uit een statement dat de club deelt. Op 2 april vindt er een buitengewone algemene ledenvergadering plaats bij de club uit Istanbul, en dan wordt een eventuele terugtrekking uit de competitie besproken.

Fenerbahçe won zondag door een laat doelpunt bij Trabzonspor (2-3) en vervolgens werden de spelers op het veld aangevallen door hooligans van de tegenpartij.

De totale wanorde op het veld werd getoond door de Turkse televisie. Uit meerdere hoeken is onder meer te zien hoe de spelers van Fenerbahçe afstormen op een hooligan die als een van de eersten het veld had betreden. Andere spelers vluchten juist snel weg.

Fenerbahçe player punches a fan who entered the field ?? pic.twitter.com/kBCQve1ELC — Janty (@CFC_Janty) March 17, 2024

Maandag maakte Fenerbahçe vervolgens bekend dat er een buitengewone algemene ledenvergadering plaats zal vinden, over twee weken. Daarbij deelt de club ook de agendapunten.

Eén daarvan luidt: “Het evalueren van de te ondernemen acties, inclusief de terugtrekking van ons eerste team uit de Süper Lig, op basis van de gebeurtenissen die plaatsvonden in de Süper Lig-wedstrijd gespeeld in de avond van 17 maart 2024 en de recente gebeurtenissen in het Turkse voetbal.”

Met dat laatste lijkt de club onder meer te doelen op een incident eind vorig jaar. Faruk Koca, de voorzitter van Ankaragücü, sloeg scheidsrechter Halil Umut Meler toen naar de grond. Hij werd vervolgens levenslang geschorst door de Turkse voetbalbond.

De Turkse justitie maakte zondagavond bekend dat er grondig onderzoek zal worden gedaan naar de gebeurtenissen na afloop van Trabzonspor - Fenerbahçe eerder op de avond. Maandag meldde Minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya dat er twaalf mensen zijn aangehouden na de rellen.

