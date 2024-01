Fenerbahçe dankt Michy Batshuayi voor winnende goal diep in blessuretijd

Fenerbahçe heeft op valreep puntenverlies weten te voorkomen. Ondanks een rode kaart bij Basaksehir aan het einde van de eerste helft slaagden de Gele Kanaries er lange tijd niet in de score te openen. In blessuretijd kreeg Fenerbahçe een strafschop, die benut werd door Michy Batshuayi: 0-1. Een zeer belangrijke zege voor koploper Fenerbahçe, dat nu weer drie punten meer en een wedstrijd meer gespeeld heeft dan Galatasaray.

Fenerbahçe-trainer Ismail Kartal had zoals gewoonlijk basisplaatsen in huis voor vier voormalig Eredivisionisten: Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski. Edin Dzeko was de spits in het 4-2-3-1-systeem van Kartal.

Fenerbahçe begon vlot aan de wedstrijd en kreeg via Szymanski zijn eerste kans. De voormalig Feyenoorder zag zijn schot gekeerd worden door Volkan Babacan. Daarmee was het gevaar in de openingsfase voor Basaksehir nog niet geweken. Ook Tadic kwam tot een schot, dat naast vloog. De Serviër claimde nog een hoekschop, die hij niet kreeg.

Fenerbahçe bleef naarmate het eerste bedrijf vorderde de bovenliggende partij en kreeg zijn volgende mogelijkheid in de persoon van Dzeko. Ook de Bosniër wist het net niet te vinden: naast. Basaksehir had weinig in te brengen tegen de Gele Kanaries, die op slag van rust opnieuw op voorsprong hadden kunnen komen. Dit keer was het Tadic die zijn inzet niet binnen de kaders van het doel kreeg.

Toch eindigde de eerste helft op positieve wijze voor de bezoekers. João Figueiredo kwam te laat, haakte Serdar Aziz en werd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Volkan Bayarslan.

Met een man meer domineerde Fenerbahçe ook na rust, al bleef het zo gewenste doelpunt lange tijd uit. Zo schoot Szymanski op aangeven van Dzeko andermaal over. Na een goede actie tussen Kadioglu en invaller Cengiz Ünder kreeg een andere invaller, Batshuayi, de volgende mogelijkheid die tot niets leidde. De Belg schoot over.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok ontsnapte Ünder aan de defensie. Zijn schot kon worden gekeerd door Babacan, die langzaam maar zeker de nul leek te gaan houden. Ook omdat Batshuayi zijn volgende kans miste, door in de zestien van Basaksehir over te schieten.

Toch zou het allemaal nog goed komen voor Fenerbahçe, dat in blessuretijd een penalty kreeg. Onur Ergün maakte hands en na een blik op het VAR-scherm kwam Bayarslan tot de conclusie dat de bal op de stip moest. Batshuayi pakte zijn verantwoordelijkheid, schoot raak en bezorgde Fenerbahçe zo drie zeer belangrijke punten: 0-1.

