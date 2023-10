Felle Van Hooijdonk stelt dat Steijn de publieke opinie doelbewust beïnvloedt

Pierre van Hooijdonk suggereert dat Maurice Steijn mede dankzij zijn ‘goede band’ met de media nog altijd trainer van Ajax is. In het programma Studio Voetbal spreekt de analyticus zijn onbegrip uit over het aanblijven van de coach van de Amsterdammers en gaat een felle discussie met Rafael van der Vaart niet uit de weg. “Raf, voor jou is het ook moeilijk: jij drinkt koffie met hem!”, aldus Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk stelt dat Steijn wel degelijk verantwoordelijk is voor de sportieve malaise in de Johan Cruijff ArenA, terwijl Van der Vaart, net als onder meer Wesley Sneijder, stelt dat de coach weinig kan met het spelersmateriaal. Vreemd, vindt Van Hooijdonk.

“Kijk, Steijn heeft het voordeel dat hij een Nederlandse trainer is”, stelt de oud-spits. “Roger Schmidt werd in de media direct verketterd en moest zo snel mogelijk naar het buitenland vertrekken.”

“Maar het netwerk van Steijn met betrekking tot de media is gewoon heel sterk. Veel mensen begrijpen niet waarom er niemand zegt: die trainer moet weg. Er is gewoon minder kritiek omdat hij goed met de media omgaat.” Van Hooijdonk suggereert dat Steijn de opinie van de analisten beïnvloedt door ‘koffie te drinken’.

“Raf, voor jou is het ook lastig. Jij bent ook gevraagd door hem en je drinkt af en toe een bak koffie met hem. Dat snap ik en dat is nog logisch ook. Je kan daardoor toch niet je hart luchten zoals je dat bij iemand anders wel zou kunnen doen.”

“Dan de rol van De Telegraaf met Mike Verweij en spreekpop Van der Meijde. Daarnaast nog Wesley Sneijder, met wie hij een aantal keren een kop koffie heeft gedronken. Je praat gewoon met meel in je mond voordat je het zelf in de gaten hebt.”

“Het relatiebeheer doet Steijn gewoon hartstikke goed. Dat helpt hem in de media en de wijze waarop die de situatie beïnvloeden”, zegt Van Hooijdonk stellig. “Want uiteindelijk heeft de media veel invloed.”

Van der Vaart fronst zijn wenkbrauwen na de uitspraken van zijn collega. “Dus jij zegt dat ik beïnvloed wordt door Steijn omdat hij me gevraagd heeft als assistent? Dat is onzin. Ik praat totaal onafhankelijk. Ik zie gewoon een kutelftal. En Steijn moet het daar gewoon mee doen.”

“Raf”, gaat Van Hooijdonk verder. “Ajax staat zeventiende. Er is nog nooit een Ajax-trainer geweest die zo’n treatment heeft gekregen als Maurice Steijn! Het is een vernedering voor iedereen die Ajax-fan is. Het is geschiedenis en het gaat de wereld over!”