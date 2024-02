Felle kritiek op Santiago Gimenez: ‘Er is nu niet veel meer van over’

Santiago Gimenez verkeert al enkele weken in een vormdip, zo constateert Willem van Hanegem in de AD Willem&Wessel podcast. Volgens de Kromme is er niet veel meer over van de goede indruk die de clubtopscorer Feyenoord begin dit seizoen maakte.

Gimenez was tijdens de eerste seizoenshelft enorm op schot. In 15 Eredivisie-duels kwam hij tot 18 treffers, maar na de winterstop weet hij het net veel minder gemakkelijk te vinden. De aanvaller kwam weliswaar op het scorebord tegen NEC (2-2). Thuis tegen FC Twente miste hij een strafschop, waardoor Feyenoord bleef steken op een 0-0 gelijkspel.

“Ik weet nog dat we aan het begin van het seizoen naar hem keken en dachten: zo, als hij maar niet vertrekt.”, begint Van Hanegem. “Nu liever ook niet, maar als je nu zestig miljoen voor hem krijgt, moet je hem meteen inpakken. Hij was begin dit seizoen zo bizar goed. Buiten zijn doelpunten ook qua meevoetballen. Daar is nu niet veel meer van over.”

“Ik vind gewoon dat je moet zorgen dat hij iets meer ruimte om zich heen heeft”, vervolgt Van Hanegem. “Nu wordt alles door het midden gespeeld. Tegenstanders stellen zich daar ook op in. Gimenez is de aanvalsleider, maar hij komt bijna niet meer aan de bal. Als hij dan eens wordt ingespeeld, dan staan er zo veel spelers om hem heen dat hij nergens naartoe kan.”

In de ogen van Van Hanegem moet Feyenoord het spel breder houden. Ook uit hij kritiek op Igor Paixão. “Die komt momenteel geen tegenstander voorbij. Luka Ivanusec is ook geen speler die iemand uitspeelt.”

Het clubicoon van Feyenoord ging eerder in een column voor het Algemeen Dagblad al in op de mindere vorm van Gimenez. “Ik verwacht de laatste weken wel wat meer van hem. En dat gevoel was ook tegen FC Twente weer zo. Ik ben geen psycholoog, weet ook niet waar het aan ligt, maar de scherpte is er al even vanaf. Ik zag één leuke actie aan de zijkant van het veld, voor de rust. Verder ging er heel veel mis.”

De oud-trainer weet dat Gimenez ondanks de mindere laatste weken op de voet wordt gevolgd door buitenlandse clubs. In dat kader doet hij een oproep aan de Mexicaan. "Waar in Europa zullen supporters hem toejuichen als hij een kans heeft gemist? Of als hij voor de tweede keer een penalty mist?”

"Hij heeft een luxepositie in Rotterdam, zelfs nu sprak niemand van de club hardop uit dat hij voorlopig even van de bal af moet blijven als er weer een penalty is. Dat ze zo gek op hem zijn, dat vindt hij echt nergens”, aldus Van Hanegem.



