Felbegeerde Mitchell van der Gaag gaat jaar na vertrek bij Manchester United aan de slag bij verrassende club

Mitchell van der Gaag gaat aan de slag bij FC Zürich, zo maken de Zwitsers bekend via de officiële kanalen. De 53-jarige trainer, die sinds zijn vertrek bij Manchester United vorig jaar zomer zonder club zat, tekent een contract tot medio 2027. Van der Gaag had over interesse niet te klagen.

De Telegraaf meldt namelijk dat ‘een handvol’ gerenommeerde clubs uit de Engelse Championship op zijn komst hoopten en er ook in onder meer België, Portugal en Duitsland interesse was. Toch besluit Van der Gaag zijn carrière voort te zetten in Zwitserland.

De ploeg werd dit seizoen kampioen en is volgens De Telegraaf ‘een van de best georganiseerde clubs in Zwitserland’. Zürich is bovendien eigendom van twee zeer kapitaalkrachtige eigenaren.

“Er zijn zoveel trainers die op zoek zijn naar een mooie job en er zijn ook veel clubs die naar al die trainers kijken”, vertelt Van der Gaag in gesprek met De Telegraaf. “Over deze baan had ik geen twijfel. Ik heb na Manchester United even de tijd genomen, maar nadat ik door Milos (Malenovic, de technisch directeur, red.) was benaderd ging het heel snel.”

“Hij kwam naar Portugal vliegen, gaf me een prima inzicht in de club, ik had zelf ook mijn huiswerk gedaan en Milos legde ook uit wat de mogelijkheden hier zijn. Vergeet niet dat dit in Zwitserland gewoon een grote club is”, vervolgt de Nederlander. “De club zit goed in elkaar. Het aardige is dat Milos goed de ogen heeft gericht op Nederland als het om de speelstijl en filosofie gaat.”

Van der Gaag vertrok vorig jaar zomer bij Manchester United en was dus geen onderdeel van de technische staf van Erik ten Hag die in het najaar werd ontslagen. “Ik kijk persoonlijk terug op twee indrukwekkende jaren en in die periode zijn er ook twee prijzen gewonnen. Het is een gepasseerd station, maar vanzelfsprekend volg ik alles nog van afstand. Je bent toch heel close met zoveel spelers en goede mensen geweest.”