Federico Valverde redt Real Madrid met fantastische volley in blessuretijd

Real Madrid heeft op het nippertje een cruciale zege geboekt in LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti was hard op weg naar een 0-0 gelijkspel tegen Athletic Club, maar dat veranderde toen Federico Valverde diep in blessuretijd met een fantastische volley anders bepaalde: 1-0. Met nog zes duels te gaan bedraagt de achterstand van Real op koploper FC Barcelona vier punten. Athletic staat minder stevig op plek vier, al is plek vijf dit jaar ook voldoende voor Champions League-kwalificatie.

Afgelopen woensdag deelde Arsenal een enorme tik uit aan Real. De nasleep van die wedstrijd leek nog door te werken tegen Athletic, dat in de eerste helft amper iets te vrezen had in Santiago Bernabéu. De Basken hadden het verdedigend uitstekend voor elkaar en lieten vrijwel niets toe.

Real, dat met Jude Bellingham met een duidelijke 10 aantrad, speelde fantasieloos en zonder creativiteit. De Madrilenen probeerden het daarom maar van afstand via een afstandsshot van Vinícius Júnior, die zijn snoeiharde inzet een halve meter over zag vliegen.

Dat Real uit vorm is, was onder meer te zien aan enkele acties van Vinícius. De Braziliaan liep de bal enkele keren zomaar over de achterlijn. Athletic voelde zich comfortabel in zijn eigen zestien. De paar speldenprikjes die het uitdeelde leverden niets op.

Na rust kwam Real met veel meer aanvallende intenties uit de kleedkamer. Het verhoogde tempo leverde Eduardo Camavinga bijna direct de grootste kans van de wedstrijd op. Via de vingertoppen van Unai Simón verdiende Real slechts een hoekschop. Een poeier van Valverde vloog even later nipt naast.

Real voerde de druk op en kwam opnieuw tot tweemaal toe bijna tot scoren via Bellingham. Allereerst dwong de Engelsman Simón tot een prachtige redding. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Bellingham naast. Simón stond als aan de grond genageld.

In de slotfase bleef Real op zoek gaan naar de openingstreffer, die er niet leek te komen nadat ook Valverde het geluk niet aan zijn zijde had en Simón uitstekend bleef keepen. Maar de 1-0 kwam er alsnog. Een afvallende bal viel perfect voor de voeten van Valverde, die Bernabéu in extase bracht met een fantastische volley.