Federico Dimarco toont klasse met twee ragfijne assists bij zege van koploper Inter

Inter heeft zondag geen fout gemaakt in de jacht op de scudetto. I Nerazzurri wisten de thuiswedstrijd tegen Udinese met 2-1 te winnen. Marko Arnautovic en Davide Frattesi zorgden voor een comfortabele 2-0 ruststand, voor Oumar Solet het in de slotfase nog even spannend maakte. Inter heeft nu zes punten meer dan Napoli, dat zondagavond aantreedt tegen AC Milan.

Aan de kant van Inter was Denzel Dumfries als vanzelfsprekend niet van de partij door de blessure waar hij van herstelt. Stefan de Vrij moest genoegen nemen met een reserverol, daar Francesco Acerbi de voorkeur kreeg. Lautaro Martínez ontbreekt eveneens wegens een blessure, en dus vormde Arnautovic het spitsenkoppel met Marcus Thuram.

Inter begon fel aan de wedstrijd en vlak nadat Frattesi de pech had dat zijn inzet de lat teisterde, was het alsnog raak voor de ploeg van Simone Inzaghi. De trainer zag Federico Dimarco met zijn pass Arnautovic bereiken en de voormalig aanvaller van FC Twente werkte met zijn linkerbeen keurig af: 1-0.

Na een half uur spelen stond het alweer 2-0 in Stadio Giuseppe Meazza. Henrikh Mkhitaryan stuurde Dimarco diep en de linkspoot toonde andermaal zijn klasse met een ragfijne voorzet, die heerlijk uit de lucht werd geplukt door Frattesi: 2-0.

Udinese, waar onder meer Maduka Okoye, Lorenzo Lucca, Jurgen Ekkelenkamp en Kingsley Ehizibue startten, wist lange tijd niets klaar te spelen op de helft van Inter. De bezoekers kwamen bovendien goed weg toen de ongrijpbare Dimarco het zelf probeerde en de lat trof.

Zo’n twintig minuten voor tijd had Udinese de aansluitingstreffer alsnog te pakken. Solet, een centrale verdediger, nam de bal op de middenlijn aan op zijn borst en trok naar voren. De Fransman besloot voor eigen succes te gaan en zag zijn uithaal van een meter of 25 heerlijk binnenvliegen: 2-1.

Inter was duidelijk minder scherp dan voor rust en moest zijn slaapmomenten bijna bekopen met de gelijkmaker, ware het niet dat ex-Ajacied Lucca de pech had dat doelman Yann Sommer wel stond op te letten. De Zwitser tikte de inzet van de Italiaanse spits fraai uit zijn doel. Het bleef bij 2-1, en daarmee kan Inter rustig het resultaat bij Napoli - Milan afwachten.