FC Volendam zet voorzitter Jan Smit en rest van het bestuur op straat

Maandag, 27 november 2023 om 15:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:37

Jan Smit wordt weggestuurd als voorzitter bij FC Volendam. Het vierkoppig bestuur van Volendam ontving zondagavond een mail van de Raad van Commissarissen, waarin het voorgenomen ontslag van het voltallige bestuur wordt aangekondigd.

zo meldt hij maandagmiddag via zijn eigen Instagram-account. Het vierkoppig bestuur van Volendam heeft zondagavond een mail van de Raad van Commissarissen ontvangen.

“Het einde van mijn voorzitterschap bij FC Volendam is nabij’, schrijft Smit op zijn Instagram-account. "Komende donderdagavond om 21:00 uur mogen we voor de vorm nog een ingelaste vergadering bijwonen én eventueel bespreken wat er verder nog ter tafel komt. Ironisch genoeg zou ik vrijdag 1 december mijn tienjarig jubileum als bestuurslid vieren. Dat ga ik dus nét niet halen.”

“Nadat eerder dit jaar mijn vriend, gedroomd vicevoorzitter en mede grondlegger van onze ambitieuze plannen, Keje Molenaar, al publiekelijk – ongefundeerd - door de RvC werd geëlimineerd, wordt nu het bestuur dus uit de weg geruimd."

"Het wachten is straks alleen nog op het ontslag van de mannen die onze dromen hebben verwezenlijkt in woord en daad: Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur hoofd opleidingen Ruben Jongkind. De architecten achter al dit succes, die hoogstpersoonlijk verantwoordelijk zijn voor de promotie naar de Eredivisie en tevens handhaving voor het eerst in 35 jaar!”

Reden ontslag

Smit geeft vervolgens aan waarom hij moet vertrekken. "Helaas zijn er zes mensen in de bovenste laag van onze voetbalorganisatie die er (nog steeds) fundamenteel anders over denken dan wij. Dat geeft voor de rest niet, maar het betekent wel dat ik voor het eerst in mijn leven word afgezet vanwege mijn idealen voor FC Volendam... Een twijfelachtige eer, maar wel voor het mooiste doel dat ik bijna tien jaar belangeloos heb mogen dienen."

"Ik wens de Raad van Commissarissen en de nieuwe bestuurders veel plezier en wijsheid met de (transfer)winsten die na vier jaar toepassen van voetbalvisie, strategie en beleid in het volgende boekjaar vrijvallen (onze transferwinsten worden over meerdere seizoenen uitbetaald). Jullie kunnen voor het eerst in de geschiedenis wél met een schone, goedgevulde lei aan een nieuw seizoen beginnen! De club zit voor altijd in mijn hart, wees er alsjeblieft zuinig op…", besluit Smit met een oranje hartje.