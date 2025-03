FC Volendam keert komend seizoen zo goed als zeker terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rick Kruys won zaterdag met grote overtuiging van promotiekandidaat SC Cambuur (4-1) en staat nu elf punten los van de nummers drie en vier, Excelsior en FC Dordrecht.

Volendam begon direct ijzersterk aan zijn wedstrijd aan De Dijk. Al in de zevende minuut schoot uitgerekend ex-Cambuur-speler Jamie Jacobs van dichtbij de 1-0 binnen. Volendam drukte door en kwam via Bilal Ould-Chikh bijna op 2-0, ware het niet dat Cambuur-goalie Thijs Jansen redding bracht.

Jansen bracht niet veel later ook knap redding op een pegel van Milan de Haan, maar de volgende Volendamse treffer bleek onvermijdelijk. Na iets meer dan een half uur spelen zette De Haan een prima actie in op de achterlijn. hij vond Henk Veerman, die vrij kon binnentikken: 2-0. Het was voor de goaltjesdief alweer zijn 21ste seizoenstreffer.

Amper twee minuten na rust vergrootte Volendam de marge naar drie. Veerman fungeerde ditmaal als aangever, Alex Plat als afmaker. Zijn diagonale schot vloog hard en laag in het doel.

Na een klein uur kwam het Andere Oranje ook op 4-0. Ould-Chikh werd gevloerd in de zestien en besloot de strafschop zelf te nemen. De vleugelspeler schoot onberispelijk raak. Vlak voor tijd redde Remco Balk de eer van Cambuur: 4-1.

Zodoende wijst alles erop dat Volendam na één jaar Keuken Kampioen Divisie terug gaat keren naar de Eredivisie. Volendam (67 punten) lijkt zeker van de titel en belangrijker nog: promotie.

Voor ADO Den Haag (58), Excelsior (56), FC Dordrecht (56) en Cambuur (55) staan hun laatste zeven competitiewedstrijden van het seizoen volledig in het teken van plek twee, die net als plek één goed is voor directe promotie naar de Eredivisie.