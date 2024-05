FC Volendam weet ook (voorlopig) laatste Eredivisie-duel niet te winnen

FC Volendam is er niet in geslaagd om de laatste wedstrijd in de Eredivisie te winnen. In eigen huis moest de ploeg van de afzwaaiende Regillio Simons zijn meerdere erkennen in Go Ahead Eagles: 1-2.

Na twaalf minuten spelen liet Go Ahead Eagles zich voor het eerst zien. Philippe Rommens legde de bal uit een indirecte vrije trap op het hoofd van Jakob Breum, maar zijn kopbal werd over het doel getikt door Keyne van Oevelen.

Luttele minuten kwam de ploeg van René Hake alsnog op voorsprong. Bobby Adekanye schoot de bal van buiten de zestien tegen Breum op, waarna de bal perfect voor de voeten van Rommens viel. De middenvelder aarzelde geen moment en schoof rustig raak.

Met een half uur spelen op de klok kopte Robert Mühren de gelijkmaker tegen de touwen. De spits van Volendam deed dit echter vanuit buitenspelpositie, dus ging de treffer niet door.

Vlak voor rust leken the Eagles de marge te verdubbelen. Een voorzet van Bas Kuipers kwam in de zestien aan bij Adekanye. Hij verschalkte Van Oevelen, maar zijn poging werd door Xavier Mbuyamba van de lijn gekopt.

Aan de andere kant was het in de blessuretijd van de eerste helft alsnog raak. Luke Le Roux pikte de bal op vlak buiten de zestien en schoot knap raak in de bovenhoek: 1-1.

Na de thee voetbalde Go Ahead al na tien seconden een gigantische kans bijeen. Viktor Edvardsen kwam zo oog in oog te staan met Van Oevelen. Laatstgenoemde had een knappe redding in huis, waardoor de stand 1-1 bleef.

In de laatste minuut van de wedstrijd wist Go Ahead alsnog de overwinning naar zich toe te trekken. Eric Llansana kreeg de bal in de zestien aangespeeld door Finn Stokkers en tikte door de benen van een uitblinkende Van Oevelen de winnende treffer binnen: 1-2.

