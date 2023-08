FC Volendam schrijft zijn hoogste transferbonus ooit bij: halve jaarbegroting

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 18:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

FC Volendam slaat dinsdag een gigantische financiële klapper. De Noord-Hollandse club houdt een enorme bonus over aan de toptransfer van jeugdproduct Micky van de Ven, die overstapt van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. Van het transferbedrag van maximaal 47,5 miljoen euro vloeit naar schatting 5 tot 6 miljoen euro naar Volendam. Dat is meer dan de helft van de jaarbegroting, die is vastgesteld op 9,5 miljoen euro.

Tottenham bevestigde dinsdag de komst van Van de Ven. Het aankoopbedrag bedraagt volgens De Telegraaf 40 miljoen euro plus 7,5 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Dat bedrag mag Wolfsburg niet volledig houden. De Duitse club kocht de centrumverdediger annex linksback in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro van Volendam, dat daarbij een doorverkooppercentage van 15 procent over de eventuele winst bedong. Dat blijkt twee jaar een gouden zet te zijn geweest.

Zonder de bonussen mee te tellen toucheert Volendam op basis van een transferbedrag van 40 miljoen euro ongeveer 5,5 miljoen euro. Hiervan gaat 40 procent nog wel naar de investeerders van het spelersfonds van Volendam, waardoor er 3,3 miljoen euro overblijft voor de club. Daarbovenop komt een opleidingsvergoeding van 1,5 miljoen euro: in totaal 4,8 miljoen euro. Aan de bonus van 7 miljoen euro die the Spurs mogelijk nog gaan betalen kan Volendam nog eens 1 miljoen euro overhouden, dat dan weer voor 40 procent naar de investeerders terugvloeit.

Het zijn voor Volendam gigantische bedragen. Van de Ven was met een basisbedrag van 3,5 miljoen euro al veruit de duurste Volendam-speler aller tijden. Ter vergelijking: de nummer twee op de lijst van duurste uitgaande transfers is Robert Molenaar. De oud-centrumverdediger trok in het seizoen 1996/97 voor omgerekend 1,4 miljoen euro naar Leeds United.

