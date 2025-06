FC Volendam-boegbeeld Robert Mühren (36) hakt definitief knoop door over toekomst

Robert Mühren plakt er nog een seizoen aan vast bij FC Volendam. De Eredivisie-promovendus maakt bekend dat de 36-jarige aanvaller zijn krabbel heeft gezet onder een verbintenis tot medio 2026.

Mühren staat met zijn contractverlenging voor zijn achtste volledige seizoen bij FC Volendam, de club waar hij in 2011 zijn debuut maakte in het betaalde voetbal.

In 2014 maakte de spits de stap naar AZ. Via Zulte-Waregem, Sparta Rotterdam, NAC Breda en SC Cambuur keerde Mühren in 2021 terug in het Noord-Hollandse vissersdorp.

Mühren heeft inmiddels 237 wedstrijden voor FC Volendam achter zijn naam staan. Daarin noteerde de geslepen goaltjesdief 113 goals en gaf hij 40 assists. “Zo is Mühren uitgegroeid tot één van de boegbeelden van het Volendamse voetbal”, stelt de club.

"Na een fantastisch seizoen met het kampioenschap, ben ik blij dat ik nog een jaar door kan en mag”, laat Mühren weten. “Ik heb zin om weer in een vol huis mooie wedstrijden te gaan spelen. We gaan er samen een fantastisch seizoen van maken."

Ook technisch directeur Patrick Busby is in zijn nopjes met de contractverlenging. “Robert heeft binnen en buiten het veld een belangrijk aandeel gehad in het succes van afgelopen seizoen.”

“We zijn blij dat we Robert nog een jaar vast hebben kunnen leggen en dat hij met ons mee de Eredivisie in gaat”, aldus Busby.

De kans lijkt vrij groot dat Mühren zijn laatste seizoen als profvoetballer ingaat. “FC Volendam en Robert Mühren gaan ook spoedig met elkaar in gesprek over een invulling van de toekomst voor na komend seizoen”, schrijft de club namelijk tot slot.

Volendam is druk bezig met het samenstellen van een Eredivisie-waardig team. Tot op heden legde de club drie spelers vast: Dion Vlak (RKAV Volendam), Gibson Yah (FC Utrecht) en Ozan Kökçü (transfervrij).