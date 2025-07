FC Utrecht zwaait speler met slechts 630 speelminuten in 2 jaar definitief uit

Mattijs Branderhorst laat FC Utrecht definitief achter, zo meldt de club uit de Domstad dinsdag. De 31-jarige doelman maakt permanent de overstap naar Fortuna Sittard, dat hem afgelopen seizoen al huurde.

Branderhorst leek in 2023 eerste doelman te worden bij FC Utrecht. Daar kwam verandering in toen Vasilis Barkas definitief werd overgenomen van Celtic. Branderhorst fungeerde vooral als tweede keeper en koos in 2024 voor de tijdelijke overstap naar Fortuna. Hij verlaat Utrecht met slechts 630 speelminuten verdeeld over zeven optredens achter zijn naam.

De ervaren doelman maakte indruk in Sittard en ziet dat worden beloond met een contract tot medio 2029. ''Ik heb het hier het afgelopen jaar uitstekend naar mijn zin gehad. De afgelopen weken heb ik bewust de tijd genomen om na te denken over mijn toekomst.''

''Voor mij is het essentieel om te blijven spelen, en bij Fortuna krijg ik die kans. Ik wil graag voortbouwen op het sterke seizoen dat we samen hebben neergezet'', aldus de dolgelukkige Branderhorst.

Mede dankzij de goede optredens van Branderhorst eindigde Fortuna op de elfde plaats in de Eredivisie. Hij sloot de jaargang af met maar liefst tien clean sheets in 28 wedstrijden.

Branderhorst heeft al de nodige ervaring als keeper. De 1.92 meter lange doelman begon in de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk, waarna hij de stap naar de hoofdmacht van de Tilburgers maakte.

Later droeg Branderhorst het shirt van MVV Maastricht en NEC, voordat FC Utrecht hem in 2023 binnenhaalde. De aanwinst van Fortuna heeft 175 duels in het betaald voetbal achter zijn naam staan.