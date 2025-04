FC Utrecht ziet ondanks recent vastleggen sterspeler hoop interesse uit binnen- en buitenland

Miguel Rodríguez kan deze zomer op de nodige belangstelling rekenen. Dat meldt Fabrizio Romano. De 21-jarige Spanjaard werd vorige week definitief overgenomen door FC Utrecht, dat 1,5 miljoen euro betaalde aan Celta de Vigo voor vijftig procent van de transferrechten.

De Domstedelingen hebben bovendien de optie om een groter aandeel in handen te krijgen. Voor een extra bedrag van 750.000 euro kan Utrecht nog eens dertig procent van de rechten op Rodríguez eigen maken. Bij een eventuele transfer ontvangt Celta dan slechts twintig procent van de transfersom.

Volgens Romano wordt Rodríguez nauwlettend gevolgd door zowel Nederlandse als Duitse topclubs. De aanvaller kent een sterk seizoen, waarin hij tot dusver in 22 wedstrijden tot 9 doelpunten en 4 assists kwam.

Utrecht sloeg vorige week een dubbelslag op de transfermarkt door naast Rodríguez ook Yoann Cathline definitief vast te leggen. De Franse vleugelspeler kwam voor circa 2,8 miljoen euro over van FC Lorient en is daarmee de op een na duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Cathline maakte tot dusver dit seizoen 6 doelpunten en gaf eveneens 6 assists in 26 duels.

Ook op andere posities versterkte Utrecht de selectie. Keeper Vasilis Barkas en verdediger Nick Viergever verlengden hun contract. Viergever tekende bij voor één seizoen, terwijl Barkas zijn verbintenis met drie jaar verlengde.

De ploeg van trainer Ron Jans draait een sterk seizoen en staat momenteel vierde in de Eredivisie. Als concurrent FC Twente donderdagavond verliest van PSV, kan Utrecht vrijdag bij een overwinning op RKC Waalwijk Europees voetbal veiligstellen. De derde plek is bovendien nog in zicht, wat recht zou geven op een plek in de voorronde van de Champions League.