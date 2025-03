FC Utrecht heeft de derde plaats in de Eredivisie weer in handen. De ploeg van Ron Jans had het zaterdag bij vlagen niet makkelijk tegen NAC Breda, maar won desondanks met 1-0, de eerste thuiszege sinds 8 november. Plaats drie is zaterdagavond weer voor Feyenoord, mochten de Rotterdammers thuis winnen van NEC.

Utrecht zocht direct de aanval op en NAC-doelman Daniel Bielica moest redding brengen op inzetten van Mike van der Hoorn en Sébastien Haller. NAC loerde op de counter in De Galgenwaard en werd via Sydney van Hooijdonk voor het eerst gevaarlijk.

Het lukte Utrecht ondanks de aanvallende intenties niet om voor rust de ban te breken. Kort voor het rustsignaal schoot Paxten Aaronson, onlangs nog trefzeker tegen PSV, net naast. Een gelijke stand dus halverwege bij de ontmoeting tussen de nummer drie en negen in de Eredivisie.

NAC leek het meest gelukkig met de 0-0 stand bij rust en zocht in de beginfase van de tweede helft nadrukkelijk de aanval op. De verre inworpen van Jan van den Bergh zorgden regelmatig voor gevaar in het Utrechtse strafschopgebied. Van Hooijdonk vond Vasilis Barkas op zijn weg en Elías Már Ómarsson kopte over.

Het werd steeds meer een levendige ontmoeting, met Haller die een kopbal zag worden gekeerd door Bielica. Kort nadien was het alsnog raak. Haller raakte de paal, waarna Oscar Luigi Fraulo in de rebound van dichtbij raak schoot. Daar was dan eindelijk de voorsprong voor Utrecht, waar de supporters nog eens massaal achter de ploeg gingen staan.

Aan NAC, dat van alle ploegen in de Eredivisie de minste punten pakt na een achterstand, de taak om in het laatste halfuur op gelijke hoogte te komen. Utrecht zocht met de bedrijvige en trefzekere Fraulo naar de tweede treffer op eigen veld. De spanning werd er dus niet minder om in de Domstad.

Utrecht hield stand in de slotfase en weet na vijf opeenvolgende thuisduels zonder winst weer wat winnen is in De Galgenwaard. Een evenaring van een negatief record uit 2007, toen er zes keer op rij thuis niet werd gewonnen, bleef hiermee uit. Daarnaast is de derde plek in de Eredivisie voorlopig weer voor de formatie van Jans.