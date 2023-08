FC Utrecht winkelt in de Bundesliga en haalt twaalfde zomerse versterking binnen

Woensdag, 23 augustus 2023 om 11:42 • Lars Capiau

FC Utrecht heeft zich versterkt met Oscar Fraulo, zo bevestigen de Domstedelingen via de clubkanalen. De negentienjarige Deen komt op huurbasis over van Borussia Mönchengladbach. Utrecht heeft ook een koopoptie van nog onbekende hoogte bedongen. Met het inlijven van de middenvelder rondt Utrecht de twaalfde transfer deze zomer af.

Eerder verkasten namelijk Zidane Iqbal (Manchester United), Marouan Azarkan (Feyenoord), Isac Lidberg (Go Ahead Eagles), Mattijs Branderhorst (NEC), Vasilios Barkas (Celtic), Mats Seuntjes (RKC), Souffian El Karouani (NEC), Ole Romeny (FC Emmen), Ryan Flamingo (Sassuolo, huur) en Adrian Blake (Watford) al naar de nummer zeven van vorig seizoen. Daarnaast nam de club Modibo Sagnan en Can Bozdogan definitief over, die vorig jaar al op huurbasis uitkwamen voor de ploeg van Michael Silberbauer.

Fraulo is een 1,80 meter lange Deen die op alle posities van het middenveld uit de voeten kan, maar het vaakst ingezet wordt als centrale middenvelder. Hij speelde twee wedstrijden in de Bundesliga en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een transferwaarde van twee miljoen euro. Bij zijn jeugdclub Midtjylland speelde Fraulo vier wedstrijden in de hoofdmacht, waarna hij in 2022 door Gladbach wordt opgepikt.

"Hij is ambitieus, zelfverzekerd, gretig en speelt met een hoge intensiteit”, omschrijft technisch directeur Jordy Zuidam de middenvelder. “Oscar heeft veel dynamiek en een goede trap. Met de scouting volgen we hem al lange tijd. Wij zijn content met zijn komst en zien op basis van zijn kwaliteiten en potentieel in hem een waardevolle toevoeging.”