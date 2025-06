'FC Utrecht toont wederom interesse in international uit de Eredivisie'

Calvin Verdonk geniet wederom interesse van FC Utrecht, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde supporter Edjeuitnoord op X. De linksachter van NEC heeft een contract tot medio 2028 in Nijmegen, maar beschikt vanaf deze zomer over een ontsnappingsclausule. Als Verdonk naar de Domstad vertrekt, betekent dit dat er nog een speler zal vertrekken bij Utrecht.

Bij Utrecht is de verwachting dat Souffian El Karouani deze zomer gaat vertrekken. Voor zijn naderende vertrek is linksachter Derry John Murkin reeds als vervanger gehaald. De Engelsman, die in het verleden voor FC Volendam speelde, komt over van Schalke 04.

De mogelijke komst van Verdonk kan betekenen dat Kolbeinn Finnsson de nummer vier van de Eredivisie gaat verlaten. De IJslandse linksachter werd afgelopen seizoen gekocht van Lyngby BK uit Denemarken, maar kwam slechts dertien keer in actie voor de club.

Verdonk speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden met NEC. In de Eredivisie miste de Dordrechter slechts één wedstrijd. Met de club uit Nijmegen haalde hij de play-offs voor Europees voetbal, maar hier werd in de eerste wedstrijd met 3-2 verloren uit van FC Twente.

Sinds vorig jaar is Verdonk international van Indonesië. Voor Tim Garuda kwam de linksachter al tien keer in actie. Met het team van bondscoach Patrick Kluivert heeft hij nog steeds kans om zich te kwalificeren voor het WK van 2026.

Ron Jans is al hard bezig zijn selectie te versterken voor het nieuwe seizoen. Yoann Cathline (FC Lorient), Miguel Rodríguez (Celta de Vigo), Mike Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam), Murkin (Schalke 04), Dani de Wit (VfL Bochum), Davy van den Berg (PEC Zwolle), Emirhan Demircan (Bayern München II) en Gjivai Zechiël (Feyenoord) kwamen allemaal al naar Utrecht toe.

Voor Utrecht gaat het seizoen vroeger beginnen dan normaal. In de tweede voorronde van de Europa League gaan de mannen van Jans het opnemen tegen Sheriff Tiraspol uit Moldavië of Prishtina uit Kosovo. De eerste wedstrijd is op 24 juli, daarna volgt de return precies een week later in Stadion Galgenwaard.