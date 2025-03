FC Utrecht speelt om hartverwarmende reden met getekende rugnummers

Het Eredivisie-duel tussen FC Utrecht en sc Heerenveen staat zondag volledig in het teken van ‘Kidsday’. De Domstedelingen hebben een speciale dag georganiseerd rond de wedstrijd, waarin de kinderen centraal staan.

FC Utrecht komt namelijk samen met hoofdsponsor Conclusion In Actie Voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. Kinderen die in deze ziekenhuizen liggen, zijn de eregasten tegen sc Heerenveen.

De kids worden onder politiebegeleiding naar het stadion gebracht. Een deel van hen krijgt zelfs de kans om samen met de spelers het veld op te lopen. De wedstrijd bekijken ze vanuit verschillende skyboxen.

De spelers van FC Utrecht spelen het duel in unieke shirts. Hoofdsponsor Conclusion heeft de voorkant van het shirt afgestaan aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. De bedrukking op de rug is extra bijzonder, want die is geschreven door kinderen uit deze ziekenhuizen.

Na de wedstrijd worden de wedstrijdshirts geveild en gaat de opbrengst volledig naar het WKZ en het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast zijn er collectanten aanwezig op de promenades om geld in te zamelen voor deze ziekenhuizen.

De uitingen op de social media-kanalen van FC Utrecht en in het stadion zijn getekend door leden van de Junior Tigers Kidsclub.

Ook in het stadion wordt Kidsday extra speciaal gemaakt. De twaalfjarige Yestin uit Utrecht vervult in deze wedstrijd de rol van stadionspeaker.