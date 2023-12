FC Utrecht speelt gelijk maar heeft vooral zorgen om nare blessure Azarkan

FC Utrecht en RKC hebben in een chaotische wedstrijd de punten gedeeld: 1-1. Marouan Azarkan bleef na een zeer lelijke botsing aangeslagen op de grond liggen en moest per brancard van het veld. De middenvelder is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar, melden diverse media. Wel is hij nog wat 'dizzy' en 'slap in de benen', zo meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op X. Ook werd het spel door een biergooier onderbroken, nadat Michiel Kramer wilde aanleggen voor een tweede penaltypoging.

Ron Jans hield vast aan precies dezelfde elf namen als in het met 0-2 gewonnen duel met Go Ahead Eagles. Het betekende onder meer wederom een basisplaats in de spitspositie voor Mats Seuntjens.

Utrecht nam in de eerste helft het heft in handen en was in het eerste halfuur de dominante partij. Het leidde dan ook tot de openingstreffer in de 28ste minuut. Hidde ter Avest zag zijn voorzet niet lekker weggewerkt worden door Julian Lelieveld. In een poging de bal weg te werken legde hij klaar voor Victor Jensen, die dat cadeautje gretig openmaakte: 1-0.

Na de Utrechtse openingstreffer werd RKC sterker. Een vrije trap van Yassin Oukili werd uit de hoek gegrist door Vasilis Barkas. Een minuut later verdienden de Waalwijkers een strafschop, na een handsbal van Seuntjens.

Die penalty werd gestopt door Barkas, maar in zodoende kwam de Griekse sluitpost te vroeg van zijn lijn. Derhalve mocht de elfmetertrap opnieuw genomen worden. Daar waren de Utrechtse fans echter niet van gediend, waarop het besloot bekertjes bier op het veld te werpen. Na het biergooien van de supporters ging men in de blessuretijd naar binnen en werd het duel dus tijdelijk gestaakt.

Bij het overnemen van de penalty na het hervatten van de wedstrijd bleef Kramer foutloos. Hij stuurde Barkas ditmaal wel de verkeerde kant op: 1-1. Na de theepauze had Denilho Cleonise de 1-2 op zijn voet, maar hij schoot oog in oog met Barkas hoog over.

Met nog een kwart wedstrijd te gaan werd het spel stilgelegd na een hele nare botsing tussen Azarkan en Aaron Meijers. De Utrechter bleef lang liggen en werd uiteindelijk per brancard van het veld gehaald. De schrik zat er goed in bij de spelers op het veld, maar het spel kon uiteindelijk hervat worden.

In het restant van het duel werd er niet meer gescoord. Daarmee blijft Utrecht aan een lange ongeslagen reeks timmeren. De Domstedelingen zijn onder Jans al acht competitiewedstrijden op rij ongeslagen en bezetten inmiddels de dertiende plek. RKC neemt de 15e plek in en staat dus net boven de degradatiestreep.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 13 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

