FC Utrecht profiteert niet van nederlaag NEC en verliest van Sparta

Sparta heeft in De Galgenwaard een overwinning geboekt op FC Utrecht. De ploeg van Ron Jans verloor met 0-1 van de Rotterdammers. Camiel Neghli maakte in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Door de nederlaag blijft Utrecht zevende. De club profiteert dus niet van de nederlaag van NEC (2-3 tegen Feyenoord).

Sparta leek na een kwartier spelen op voorsprong te komen. Tobias Lauritsen knikte een voorzet van de zijkant langs Vasilis Barkas. De spits deed dit echter vanuit buitenspelpositie, waardoor de treffer niet doorging.

Luttele minuten later was Sparta weer dicht bij de openingstreffer. Jonathan de Guzmán haalde uit van buiten de zestien, maar Barkas bracht knap redding met zijn voet.

Vlak voor rust liet Utrecht eindelijk niets van zich zien. Na een knappe actie van Sam Lammers werd de bal bij de tweede paal voor gegeven. Hidde ter Avest gleed naar de bal toe, maar hij kon er echter net niet bij.

In de tweede helft was Ole Romeny na 64 minuten heel dicht bij een treffer. De buitenspeler van Utrecht kreeg de bal van Jens Toornstra aan de rechterkant van het veld, dribbelde naar binnen en krulde vervolgens over Nick Olij heen tegen de buitenkant van de paal.

Even later kwamen de bezoekers op voorsprong. De Guzmán speelde Neghli in op de helft van de tegenstander. De aanvaller stond vogelvrij, dribbelde nog wat verder naar voren en haalde vervolgens verwoestend uit in de linkerbovenhoek: 0-1.

In het restant van het duel wist Utrecht ook niet echt een vuist te maken tegen Sparta. Toornstra schoot de bal nog wel over van buiten de zestien, maar verder dan dat kwamen de Domstedelingen niet.



