Nederlands talent Salah-Eddine Oulad M’Hand staat na vertrek bij Arsenal in de belangstelling van drie Eredivisie-clubs

Salah-Eddine Oulad M’Hand staat in de belangstelling van FC Utrecht, NEC en Go Ahead Eagles, zo meldt Edjeuitnoord op X. Het 21-jarige talent van Arsenal loopt eind deze maand uit zijn contract in Noord-Londen en is dus transfervrij op te pikken. Oulad M’Hand sprak al met de Nijmegenaren en Kowet.

De in Den Haag geboren rechtspoot is een centrale middenvelder. Oulad M’Hand heeft één interland namens Oranje Onder 17 achter zijn naam staan.

De spelverdeler speelde sinds de zomer van 2020 bij Arsenal, nadat hij vertrok uit de jeugdopleiding van Feyenoord. The Gunners leenden hem in de jaren daarna uit aan Hull City en FC Den Bosch. De Nederlander kwam wegens een blessure alleen niet in actie namens Hull.

Oulad M’Hand maakte nooit zijn officiële debuut voor Arsenal. Wel zat hij twaalf keer bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht.

De rechtspoot speelde dit seizoen twintig wedstrijden namens het beloftenelftal van de Londenaren. Daarin was hij goed voor zes goals en zeven assists.