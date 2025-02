FC Utrecht heeft zaterdagavond voor de derde keer op rij puntenverlies geleden in de Eredivisie. Na de gelijke spelen tegen AZ (0-0) en Heracles Almelo (1-1) kwam de ploeg van trainer Ron Jans in Zwolle niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen PEC. Desondanks blijft Utrecht voorlopig derde in de Eredivisie. PEC staat nu op plek elf.

Voor Jans was het een bijzonder duel. De trainer van Utrecht werd geboren in Zwolle, en was zowel als speler en als trainer jarenlang actief bij PEC.

PEC zette in eerste helft flink druk en was mede daardoor de betere ploeg voor rust. In de achttiende minuut zette Dylan Vente dan ook de verdiende 1-0 op het bord, door een vrije trap van Jamiro Monteiro aan te nemen en binnen te schuiven.

Vlak voor rust werd het op prachtige wijze zelfs 2-0. Filip Krastev, die de laatste weken sowieso al in uitstekende vorm verkeert, gaf een lange bal op Davy van den Berg. Met zijn aanname kapte de PEC-middenvelder in één keer Nick Viergever uit, om daarna ook doelman Vasilios Barkas te verschalken.

Aan het begin van de tweede helft kwam Utrecht terug in de wedstrijd. Invaller Victor Jensen legde de bal terug op Anthony Descotte, die hem prachtig in de verre bovenhoek schoot: 2-1. Na een slechte pass van doelman Mike Hauptmeijer werd het via Oscar Fraulo enkele minuten later ook meteen 2-2.

Zo was Utrecht weer helemaal terug in de wedstrijd. Maar heel lang duurde de gelijke stand niet, want twintig minuten voor tijd kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong.

Matisse Didden kreeg de bal ongelukkig op zijn hak, waardoor Vente ervandoor kon. De spits schoof de bal in de lange hoek en zette PEC zo op een 3-2 voorsprong.

Toch zou Utrecht opnieuw met een antwoord komen. Souffian El Karouani probeerde het van afstand, en Hauptmeijer verwerkte de bal dramatisch. Daardoor was het voor Nick Viergever een koud kunstje om de 3-3 binnen te koppen. Dat bleek ook de eindstand.