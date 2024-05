FC Utrecht maakt de balans op: zoveel stadionverboden deelde de club al uit

FC Utrecht heeft naar aanleiding van de ongeregeldheden rond het play-off-duel met Go Ahead Eagles dertig stadionverboden uitgedeeld, zo maakt de club bekend. Verwacht wordt dat dat aantal de komende periode verder zal oplopen. Over de straf van de gemeente Utrecht zijn de Domstedelingen niet te spreken.

Afgelopen zondag ging het vreselijk mis voor Utrecht, dat de finale van de play-offs verloor tegen Go Ahead en woedende fans het veld zag bestormen. Buiten het stadion gingen de ongeregeldheden door en werd de ME belaagd.

"De club doet er alles aan ervoor te zorgen dat iedereen die zich afgelopen zondag rondom de finale van de play-offs misdroeg op te sporen en te bestraffen", schrijft de club in een statement. "Stadion Galgenwaard moet een plek zijn waar iedereen samen op een veilige manier kan genieten van de wedstrijden van FC Utrecht."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De gemeente Utrecht heeft de club inmiddels een straf opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden van afgelopen zondag. Tijdens de eerstkomende thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen zal Stadion Galgenwaard leeg blijven.

“Zoals eerder aangegeven heeft FC Utrecht begrip voor het feit dat er naar aanleiding van de ongeregeldheden, wordt nagedacht over maatregelen. Maar deze straf raakt het collectief en niet de bewuste vandalen. Het collectief wordt nu gestraft voor het gedrag van individuen", uit algemeen directeur Thijs van Es zijn ongenoegen.

"Dat staat haaks op waar wij, en met ons het volledige betaalde voetbal als sector, voor staan. Dit is iets wat wij in het overleg met de lokale driehoek ook hebben benoemd. En dat zullen we blijven doen. Andere geledingen binnen de club hebben dit vervolgens ook bij de driehoek aangegeven."

Ook grootaandeelhouder Frans van Seumeren is teleurgesteld. "Ik ben hier goed ziek van. Wat er in en rondom het stadion is gebeurd vind ik een regelrechte schande! Dat zijn geen supporters maar vandalen. Ook ben ik niet te spreken over de genomen maatregelen. Die zijn buitenproportioneel. Ik voel me vreselijk in de steek gelaten door de gemeente en burgemeester."

Utrecht benadrukt dat een groot deel van de 'supporters' die zich buiten het stadion heeft misdragen, geen ticket had voor de wedstrijd. Onder hen zaten ook mensen met een stadionverbod.

"De vele videobeelden die zijn gemaakt komen daarbij buitengewoon goed van pas. We hebben goed in beeld wie er zich buiten het stadion, maar ook op de thuistribunes en het uitvak hebben misdragen", besluit Van Es.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties