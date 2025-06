FC Utrecht lijkt gunstig te loten voor tweede voorronde Europa League

FC Utrecht speelt tegen Sheriff FC of FC Prishtina in de tweede voorronde van de Europa League. Dit is de uitkomst van de loting die woensdagmiddag plaatsvond op het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon. De ploeg van trainer Ron Jans stroomt als nummer vier in de Eredivisie in de tweede voorronde in.

De UEFA merkt FC Utrecht aan als een ongeplaatst elftal, waardoor de subtopper sowieso met een geplaatste opponent te maken krijgt. De Domstedelingen zouden in voorronde twee met één van deze ploegen te maken krijgen, zo wees de voorloting uit: FC Midtjylland (Denemarken), Anderlecht (België), de winnaar van het duel tussen Shakhtar Donetsk (Oekraïne) en Ilves Tampere (Finland) of de winnaar van het duel tussen FC Sheriff (Moldavië) en FC Prishtina (Kosovo).

De loting bepaalt dus dat FC Utrecht te maken krijgt met het Moldavische Sheriff FC of het Kosovaarse FC Prishtina. De Nederlandse subtopper speelt op 24 juli eerst een uitwedstrijd. Een week later volgt de return in De Galgenwaard.

Sheriff baarde in september 2021 opzien. De topclub uit Moldavië won destijds in de groepsfase met 1-2 op bezoek bij Real Madrid. De mogelijke opponent van FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Moldavische competitie.

FC Prishtina eindigde als zesde in de Kosovaarse competitie. KF Drita veroverde met 74 punten en met overmacht de landstitel.

FC Utrecht komt de ongeplaatste teams dus niet tegen: Besiktas (Turkije), Hibernian (Schotland) en de winnaar van het duel tussen Spartak Trnava (Slowakije) en BK Häcken (Zweden).

FC Utrecht moet in totaal drie voorrondes overleven om het hoofdtoernooi in de Europa League te bereiken. De loting voor de derde voorronde is vastgesteld voor 21 juli.

Mocht FC Utrecht struikelen in de tweede voorronde van de Europa League, dan is er nog een kans op Europees voetbal. Men stroomt dan in voor de derde voorronde in de Conference League.