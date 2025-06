FC Utrecht laat middenvelder vertrekken naar andere Eredivisie-club

FC Volendam heeft zondag zijn tweede zomerversterking officieel vastgelegd. Gibson Yah komt transfervrij over van FC Utrecht en heeft een contract tot medio 2027 ondertekend bij de Eredivisie-promovendus.

De 21-jarige Yah had een aflopend contract bij Utrecht, dat de optie had om de middenvelder een seizoen langer te binden. Yah gaat echter voor zijn kans bij Volendam, dat een optie op een extra seizoen heeft opgenomen in de tweejarige verbintenis.

Yah deed de afgelopen drie seizoenen ervaring op in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong FC Utrecht. Daarin kwam hij tot 55 wedstrijden. Eerder speelde hij al 19 wedstrijden in de KKD voor Jong Ajax.

Volendam heeft met Yah een veelzijdige versterking binnengehaald. De uit Heerenveen afkomstige Yah speet voornamelijk als middenvelder, maar kan ook in de verdediging uit de voeten.

"Ik ben heel blij om bij FC Volendam aan de slag te gaan en kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het team", zegt Yah op de clubsite van het Andere Oranje. "Ik heb veel zin om samen met de jongens en de supporters te laten zien wat we met FC Volendam kunnen neerzetten. Tot snel, Volendammers!"

Technisch directeur Patrick Busby is in zijn nopjes met het binnenhalen van Yah. "Gibson is het type middenvelder die we aan de selectie toe wilden voegen! Een speler met een internationaal profiel. Gibson heeft lengte, duelkracht, snelheid en kan technisch goed uitvoeren. Zowel over de grond als in de lucht."

Yah is na Ozan Kökçü de tweede zomerversterking van Volendam. De broer van Benfica-middenvelder Orkun tekende voor een seizoen, met de optie op een extra jaargang.