FC Utrecht-smaakmaker Othmane Boussaid heeft een verbeterde aanbieding naast zich neergelegd

FC Utrecht lijkt een langer verblijf van Othmane Boussaid definitief te moeten vergeten. De Domstedelingen hebben een poging gedaan om de spelmaker binnenboord te houden, maar dat is tevergeefs gebleken. De Telegraaf weet dat Boussaid, 'zoals het er nu naar uitziet', voor een nieuwe uitdaging gaat.

Boussaid begon afgelopen Eredivisie-seizoen in 23 van de 31 wedstrijden in de basis bij FC Utrecht, waarin hij goed was voor vier treffers en drie assists. De club wilde de 24-jarige Belg met Marokkaanse roots behouden en heeft hem een verbeterde aanbieding gedaan, maar die heeft hij afgewezen.

Het verblijf van Boussaid in Utrecht lijkt dan ook definitief tot een einde te komen. Boussaid maakte in de zomer van 2018 de overstap van Lierse SK naar Stadion Galgenwaard en werd na zijn eerste seizoen daar nog verhuurd aan NAC Breda. Met de nodige vlieguren in de benen keerde Boussaid terug bij Utrecht, waarvoor hij uiteindelijk 144 keer in actie kwam. Daarin verzorgde hij elf doelpunten en achttien assists.

Het heeft er alle schijn van dat het bij 144 duels gaat blijven. Boussaid kan met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe werkgever en die lijkt er spoedig te komen, gezien de interesse in zijn persoon. Zo zijn er clubs uit Spanje en Duitsland die interesse hebben in de lichtvoetige rechtspoot.

Ter Avest

Ook Hidde ter Avest is transfervrij en lijkt zijn laatste wedstrijd voor Utrecht al achter de rug te hebben. De rechtsback oriënteert zich op een nieuwe uitdaging. Utrecht heeft al sterk rekening gehouden met een vertrek van de verdediger met het aantrekken van Siebe Horemans en eerder dit jaar Niklas Vesterlund.

FC Utrecht is bijzonder actief op de transfermarkt, daar naast Horemans en Vesterlund ook Alonzo Engwanda,, David Min, Matisse Didden en Paxten Aaronson werden aangetrokken. Alleen bij laatstgenoemde gaat het niet om een definitieve overstap. De Amerikaan wordt voor één seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt.

Naast de aanwinsten van buitenaf hebben Silas Andersen, Joshua Mukeh en Adrian Blake definitief de stap van Jong FC Utrecht naar het eerste gemaakt.

