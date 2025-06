FC Utrecht, NEC en Heracles Almelo zijn zich ‘rot geschrokken’ van de vraagprijs van FC Den Bosch voor smaakmaker Mees Laros. Dat meldt Mounir Boualin. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wil één miljoen euro ontvangen voor de twintigjarige middenvelder, klinkt het.

Utrecht is erg gecharmeerd van Laros, maar vindt één miljoen euro te gortig. Zo staan NEC en Heracles er ook in. De Domstedelingen zouden naar verluidt 400.000 euro over hebben voor de rechtspoot.

Laros komt uit de jeugdopleiding van Den Bosch. Dit seizoen kwam hij tot 41 officiële optredens namens de club in alle competities. Daarin was de spelverdeler goed voor twee goals en drie assists.

Laros ligt nog tot medio 2028 vast. De in Den Bosch geboren middenvelder verlengde zijn contract in november.

FC Utrecht zit niet stil

Jordy Zuidam en FC Utrecht zitten niet stil in de openingsfase van de zomerse transferwindow. De Domstedelingen moeten ook wel daadkrachtig zijn op de markt, omdat het eerste tweeluik in de voorronde van de Europa League al voor 24 juli en 31 juli in de agenda staat.

De club van trainer Ron Jans haalde tot dusver al Mike Eerdhuijzen, Derry Murkin, Dani de Wit en Davy van den Berg binnen. De koopopties in de huurcontracten van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez werden bovendien gelicht.