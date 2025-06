FC Utrecht doet zaken met Feyenoord en heeft gewilde jeugdinternational binnen

Gjivai Zechiël gaat zijn loopbaan vervolgen bij FC Utrecht, zo weet clubwatcher Edjeuitnoord woensdagmiddag te melden. De middenvelder komt op huurbasis over van Feyenoord. FC Utrecht troeft zo FC Twente af, dat ook interesse had in de diensten van Zechiël.



Zechiël kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Sparta Rotterdam en gaat komend seizoen dus weer verhuurd worden. Volgens de FC Utrecht-watcher hebben de Domstedelingen wel een optie tot koop bedongen.



Feyenoord heeft echter ook een terugkoopclausule laten opnemen in het contract van Zechiël, waardoor de Rotterdammers hem onder bepaalde voorwaarden weer terug kunnen halen naar De Kuip.



Zechiël is momenteel met Jong Oranje mee naar het EK in Slowakije. Na het EK zal hij aansluiten bij de ploeg van trainer Ron Jans in Utrecht.

Zechiël is zeker niet de eerste versterking die zijn krabbel zet in de Galgenwaard deze zomer. Eerder werden Dani de Wit, Davy van den Berg, Mike Eerdhuizen, Derry Murkin, Yoann Cathline en Miguel Rodriguez aangetrokken.

Tegelijkertijd keren Oscar Fraulo en Paxton Aaronson terug na een uitleenbeurt naar respectievelijk Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt. Jens Toornstra vervolgt zijn loopbaan bij Sparta.