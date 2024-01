FC Utrecht doet zaken boven de poolcirkel en dreigt verdediger te verliezen

FC Utrecht beleeft drukke dagen op de transfermarkt. De Domstedelingen lijken zich vlak voor het sluiten van de markt te gaan versterken met Niklas Vesterlund. ITromsø meldt dat Utrecht het eens is geworden met het Noorse Tromsø IL, waar de Deen nog een contract heeft tot eind 2024. Daarnaast moet landgenoot Jeppe Okkels (foto) overkomen van Elfsborg IF, terwijl Modibo Sagnan driegt te vertrekken naar Montpellier.

Vesterlund is een 24-jarige aanvallend ingestelde rechtsback, die ook op het middenveld uit de voeten kan. De voormalig Deens jeugdinternational, 1.85 meter lang, speelde 86 duels voor Tromsø, waarin hij goed was voor 10 goals en 12 assists.

VG schrijft dat Vesterlund één van de meest gewilde spelers van Tromsø is. De onderhandelingen tussen de clubs liepen al enkele dagen en nu is er een akkoord bereikt tussen de clubs. De precieze transfersom is onbekend, wel is zeker dat een eerste bod van vier miljoen Noorse Kronen, omgerekend zo'n 350.000 euro, werd afgewezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vesterlund begon zijn carrière in de jeugd van FC Kopenhagen, maar tot een debuut in het eerste team van de Deense topclub kwam het nooit. In 2019 trok hij naar het Zweedse Trelleborgs FF, waar hij twee jaar zou blijven voor zijn overstap naar de Noorse Eliteserien.

Ook Okkels moet de overstap naar Utrecht maken. De Deense aanvaller wordt gezien als de vervanger van Bart Ramselaar, die zijn carrière vervolgt in Singapore. Okkels komt over van het Zweedse Elfsborg IF. De 24-jarige flankspeler ligt nog tot eind 2024 vast bij de club uit Zweden. In 118 duels voor Elfsborg maakte hij 29 goals en was hij goed voor 16 assists.

Sagnan

Een speler die Utrecht lijkt te gaan verlaten, is Sagnan. Volgens Foot Mercato bevinden de onderhandelingen tussen Utrecht en Montpellier zich in de afrondende fase. De Franse kampioen van 2012 wil zich centraal achterin versterken, daar het sterkhouder Maxime Estève zo goed als zeker kwijtraakt.

De 21-jarige verdediger gaat volgens Fabrizio Romano de overstap maken naar Burnley, dat 12 miljoen euro exclusief bonussen overmaakt naar Montpellier. Daarbij heeft de club ook een doorverkooppercentage van vijftien bedongen in de onderhandelingen met the Clarets.

Zodoende wil Montpellier winkelen in Utrecht. Sagnan ligt nog tot medio 2026 vast bij Utrecht, waarvoor hij 42 keer uitkwam. Sagnan werd in de zomer van 2022 een half jaar gehuurd van Real Sociedad, waarna Utrecht de 24-jarige verdediger voor een miljoen euro definitief overnam. Utrecht ziet Sagnan liever niet gaan, wat maakt dat de club een flinke transfersom wil incasseren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties