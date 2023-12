FC Utrecht bevestigt grote aankoop: ‘Een fantastische ontwikkeling’

FC Utrecht en Galgenwaard Onroerend Goed BV hebben een akkoord bereikt over de overname van Stadion Galgenwaard. Daardoor mag de club uit de Domstad zich eindelijk officieel eigenaar van het 53-jarige stadion noemen.

Utrecht speelt sinds de oprichting van de club, in 1970, op de plek van Stadion Galgenwaard. Door de jaren heen is de thuishaven diverse keren gerenoveerd, maar het stadion wordt nog altijd gekoesterd door de supporters. Algemeen directeur Thijs van Es is dan ook in zijn nopjes met de overname. “Een fantastische ontwikkeling, dat we eigenaar worden van onze thuisbasis, ons stadion.”

De nummer dertien van het huidige Eredivisie-seizoen heeft steun gehad bij de aankoop van Stadion Galgenwaard. “We zijn onze aandeelhouders zeer erkentelijk dat zij dit mede mogelijk hebben gemaakt door extra financiën beschikbaar te stellen. Daarnaast bedanken we ook Jongerius Invest, voor het mede mogelijk maken van de aankoop door middel van het kopen van de hoekpanden”, aldus de tevreden Van Es op de clubwebsite.

Verder laat Van Es optekenen dat de overname van het stadion onderdeel is van een breder plan. “Met de club zijn we altijd aan het bekijken waar we kunnen doorgroeien en de volgende stappen kunnen zetten. Stadion Galgenwaard in eigen beheer nemen is een belangrijke stap in deze strategie.”

“Ook nu we nog geen zwarte cijfers kunnen overleggen, is het belangrijk om de lange termijn visie te blijven volgen om de club te laten groeien. Het is een investering in de toekomst.”

Van Es benadrukt dat de naam van het stadion voor altijd behouden blijft. Wel kondigt hij een verandering aan. “We gaan vanaf 2024 de stoeltjes in het stadion stapsgewijs vervangen en de juiste kleuren van het logo weer terug laten komen in Stadion Galgenwaard.”

“Dat was een veelgehoord verbeterpunt in de diverse enquêtes die ingevuld worden na de wedstrijd en in de overleggen met de geledingen een terugkerend agendapunt. De komende tien jaar gaan we stapsgewijs ook andere faciliteiten in het stadion verbeteren”, besluit van Es.

