Gjivai Zechiël heeft in gesprek met ESPN zijn teleurstelling geuit over zijn absentie in de EK-selectie van Jong Oranje. De middenvelder maakte vanaf september 2024 deel uit van de groep, maar werd gepasseerd voor het eindtoernooi.

Zechiël werd het afgelopen seizoen verhuurd door Feyenoord aan Sparta Rotterdam. De 21-jarige technicus wordt het komende seizoen gestald bij FC Utrecht, waarmee hij de voorronde van de Europa League ingaat. Woensdag begon de ploeg van trainer Ron Jans aan de voorbereiding.

Alhoewel Zechiël nu de volledige voorbereiding bij Utrecht kan meedraaien, is hij teleurgesteld dat hij niet in Slowakije is, waar Jong Oranje woensdagavond de halve finale speelt tegen Jong Engeland.

"Natuurlijk gaat dat wel eens door je hoofd. Ik had eigenlijk een beetje verwacht dat ik er bij zou zitten. Dat werd ook tegen me verteld door de trainer van Sparta (Maurice Steijn, red.). Die zei dat het wel zou moeten lukken."

"Het zijn de keuzes van de trainer, daar heb ik respect voor. Hij koos voor anderen. Eerst zat Proper erbij en hij zei dat Milambo ook op 6 kan spelen eventueel. Regeer stond er ook natuurlijk”, legt de zesvoudig jeugdinternational uit.

“Uiteindelijk bleek dat op de 6-positie linksbacks opgesteld stonden en nu Flamingo. Ik dacht bij mezelf: ik heb op 6 gespeeld, waarom neem je me dan niet mee? Dat zijn zijn keuzes en ik heb daar respect voor. Ik moet door. Ik geloof in God, het moest zo zijn.” Reiziger koos in het groepsduel met Jong Finland (2-2) op 6 verrassend voor Ian Maatsen, die geen beste indruk maakte.

Ondanks zijn teleurstelling kijkt Zechiël aandachtig naar Jong Oranje. “Ik heb elke wedstrijd gezien. Ze doen het goed, al is het spel niet altijd even goed, vind ik. Ze staan vanavond wel in de halve finale. Hoe ze zich tegen Portugal er doorheen vechten, daar heb ik wel respect voor”, aldus Zechiël.