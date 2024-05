FC Twente ziet welgeteld drie versterkingen rondlopen in de Eredivisie

FC Twente gaat komende zomer mogelijk uitgebreid winkelen in de Eredivisie. De Tukkers zouden namelijk in zowel Bas Kuipers (Go Ahead Eagles) als het duo Davy van den Berg en Younes Namli (beiden PEC Zwolle) versterkingen zien.

Volgens Voetbal International is de aanvoerder van Kowet 'een serieuze kandidaat om de vertrekkende linksback Gijs Smal te vervangen'. Laatstgenoemde verkast naar alle waarschijnlijkheid transfervrij naar Feyenoord.

Kuipers heeft een ijzersterk seizoen achter de rug in Deventer. De linksback miste slechts één Eredivisie-duel en kwam in 33 wedstrijden tot 5 doelpunten en 4 assists. Daarnaast beleefde Go Ahead defensief een succesvol jaar, waar Kuipers een aanzienlijke bijdrage aan had.

De 29-jarige vleugelverdediger heeft in De Adelaarshorst een contract tot medio 2025, dus Twente zal een transfersom voor hem op tafel moeten leggen. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Kuipers een waarde van 850.000 euro.

Van den Berg en Namli zijn bij Twente in beeld om het middenveld te versterken. De interesse in het tweetal is vooralsnog niet concreet, maar zij 'staan op de lijstjes van Twente'.

De Deense Namli is komende zomer transfervrij op te halen in Zwolle. Eerder werd al bekend dat FC Utrecht in hem een toevoeging voor de selectie ziet.

Overigens zou Twente zich ook hopen te versterken met Couhaib Driouech, zoals eerder geschreven. De buitenspeler van Excelsior wordt al langer gevolgd door PSV en dus zal hem naar Enschede halen een flinke uitdaging worden voor Arnold Bruggink en co.

