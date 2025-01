FC Twente wacht ondanks plek 23 op het oog zeer gunstige loting in tussenronde Europa League: dit zijn de twee mogelijke opponenten

Twente neemt het in de tussenronde van de Europa League op tegen FK Bodø/Glimt of RSC Anderlecht. De Tukkers eindigden op plek 23 op de ranglijst van het toernooi, en dat betekent dat ze het in de volgende ronde opnemen tegen de nummer 9 of de nummer 10 . De loting vindt vrijdag plaats.

De ploeg van trainer Joseph Oosting maakte voorafgaand aan de wedstrijd tegen Besiktas alleen bij een zege nog kans op een plek in de tussenronde. Dankzij de knappe 1-0 zege in Enschede haalde Twente de top 24.

De tussenronde van de Europa League werkt hetzelfde als die in de Champions League. De nummer 9 en 10 van de ranglijst vormen een koppeltje, en nemen het op tegen de nummers 23 en 24. Nummers 11 en 12 nemen het dan weer op tegen de nummers 21 en 22. Dat gaat zo door tot de nummers 15 en 16, die in de tussenronde nummers 17 en 18 treffen.

Twente vormt als nummer 23 dus een koppeltje met Fenerbahçe, dat op plek 24 eindigde. Zij nemen het op tegen FK Bodø/Glimt (nummer 9) of Anderlecht (nummer 10). Tijdens de loting van vrijdag wordt duidelijk tegen welke van die twee teams Twente het opneemt in de tussenronde.

Mocht Twente de tussenronde overleven, dan is het ook al duidelijk wie de club in de achtste finales gaat treffen. Dat wordt de nummer 7 of 8 van de ranglijst, dus Olympiacos Piraeus of Rangers. Ook dat wordt uiteindelijk door middel van een loting bepaald.

De heenwedstrijden in de tussenronde worden gespeeld op 13 februari, de returns op 20 februari. De loting voor de achtste finales, kwartfinales en halve finales vindt vervolgens plaats op vrijdag 21 februari.