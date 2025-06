FC Twente voltooit opnieuw een transferdeal en spekt clubkas met 3,5 miljoen euro

Michal Sadilek vertrekt bij FC Twente, zo hebben de Enschedeërs maandag gedeeld op de clubkanalen. De 26-jarige middenvelder keert terug naar zijn thuisland en gaat daar spelen voor de Tsjechische kampioen, Slavia Praag.

Het levert de Tukkers een mooi geldbedrag op. De verkoop van Sadilek, die nog een eenjarig contract had in de Grolsch Veste, brengt 3,5 miljoen euro in het laatje. Na vier jaar komt er zo een einde aan het huwelijk tussen club en speler.

"Michal heeft een geweldige periode gehad bij FC Twente en maakt nu stap naar een club die gaat uitkomen in de Champions League. Dat heeft hij verdiend", vertelt technisch directeur Jan Streur trots op de clubsite.

"Michal is een voorbeeld van een speler die zich altijd vol heeft ingezet voor FC Twente, enorm is gegroeid en nu deze stap kan maken. We wensen Michal veel succes bij Slavia Praag."

Sadilek, 25-voudig international, kwam uiteindelijk 122 maal uit voor de Twentenaren. Afgelopen seizoen was hij zelfs met de nodige regelmaat aanvoerder bij de club die uiteindelijk als zesde zou eindigen in de Eredivisie.

Sadilek begon zijn profcarrière bij PSV. De kleine middenvelder droeg veertig keer het shirt van de Eindhovenaren, alvorens FC Twente besloot om anderhalf miljoen euro naar het Philips Stadion te brengen.

De felle controleur spendeerde maar liefst negen jaar in Nederland, met in het seizoen 2020/21 een korte pauze om bij het eveneens Tsjechische Slovan Liberec te spelen.