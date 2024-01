FC Twente slaat toe bij Ajax en deelt contract tot medio 2025 uit

Michel Doesburg wordt de nieuwe hoofd scouting bij FC Twente, zo maakt de club vrijdag bekend. Hij treedt per 1 februari in dienst en is de opvolger van Patrick Busby, die onlangs besloot na bijna vier seizoenen te vertrekken bij Twente. De Tukkers nemen Doesburg over van Ajax, waar hij actief was als coördinator profscouting.

Doesburg, die een contract tot medio 2025 heeft getekend, speelde als voetballer voor onder meer FC Haarlem, sc Heerenveen en AZ, alvorens hij in Alkmaar begon aan een carrière na het profvoetbal. Tussen 2003 en 2018 was hij in verschillende functies werkzaam bij AZ.

Tussen 2018 en nu werkte Doesburg voor Ajax. In Amsterdam was hij actief als coördinator van de profscouting, waardoor hij verantwoordelijk was voor de scouting van het eerste elftal van Ajax en Jong Ajax. Nu maakt Doesburg dus de overstap naar Twente.

"Ik verheug me erop om bij FC Twente aan de slag te gaan en om onderdeel van de club te mogen te zijn", zegt de nieuwe hoofd scouting van de Tukkers. "De ambities van FC Twente spreken me enorm aan."

Arnold Bruggink, technisch directeur in de Grolsch Veste, is enthousiast over de aanstelling van Doesburg, zo vertelt hij op de clubwebsite. "Michel heeft enorm veel ervaring en expertise op het gebied van scouting."

"Zoals hijzelf zegt, is hij heel enthousiast over de ambities van de club", vervolgt Bruggink. "Dat past bij ons. Bij AZ en Ajax heeft hij jarenlang een belangrijke rol vervuld in de scouting. We zien ernaar uit hem op korte termijn te kunnen verwelkomen bij FC Twente."

Bij zijn nieuwe werkgever zal Doesburg ook te maken krijgen met Jan Streuer. De voormalig technisch directeur zou na de aanstelling van Bruggink vertrekken bij Twente, maar bleef aan in een ondersteunede rol. Afgelopen maandag, bijna een jaar nadat Streuer bekend maakte te zullen vertrekken uit Enschede, werd bekend dat de voormalig linksbuiten zijn ondersteunende rol zal blijven invullen tot september 2024.

