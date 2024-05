FC Twente presenteert gedroomde opvolger naar Feyenoord vertrekkende Smal

Bas Kuipers is de komende vier seizoenen speler van FC Twente, zo is door de Tukkers dinsdag officieel naar buiten gebracht. De 29-jarige verdediger is afkomstig van Go Ahead Eagles, waar zijn contract doorliep tot medio 2025. Kuipers is bij Twente de beoogde opvolger van Gijs Smal, die op weg is richting Feyenoord.

"Afgelopen jaren heb ik het erg naar mijn zin gehad bij Go Ahead Eagles, maar ik heb altijd gezegd dat wanneer zich er een mooie kans voor zou doen ik daar voor wilde gaan", reageert Kuipers na het zetten van de handtekeningen op zijn overgang naar Enschede.

"In de contacten met FC Twente was het verhaal heel duidelijk en na de gesprekken met onder andere de trainer werd het ook steeds interessanter. FC Twente is een prachtige club. Iedere wedstrijd dat ik hier in De Grolsch Veste speelde genoot ik van de sfeer en de supporters. Ik kijk uit naar deze nieuwe stap, ik heb er heel veel zin in", aldus de derde zomeraanwinst van de Tukkers.

"We zijn heel blij met de komst van Bas", deelt technisch directeur Arnold Bruggink het enthousiasme van Kuipers. "Bas is een uitstekende speler met een goed linkerbeen. Met vijf goals en vijf assists als linkerverdediger heeft hij afgelopen seizoen zijn stempel op het succes van Go Ahead Eagles gedrukt. Qua persoonlijkheid past Bas heel goed bij FC Twente, hij is ambitieus net als wij."

Al tijdje bekend

De transfer van Kuipers naar Twente hing al een tijdje in de lucht. Eerder schrevenenal dat Twente de linksback van Go Ahead ziet als opvolger van Smal, die De Grolsch Veste achter zich laat deze zomer.

"Er zijn al de nodige berichten in de pers geweest. We hebben geprobeerd om het over de play-offs heen te tillen, maar Twente was iets te enthousiast", liet technisch manager Pauls Bosvelt namens Go Ahead zondag weten bij ESPN. Bosvelt knikte toen verslaggever Hans Kraay junior vroeg of Kuipers voor vier jaar ging tekenen.

Kuipers doorliep de jeugdopleiding van Ajax en schopte het tot Jong Ajax. Hij speelde in Nederland naast Go Ahead verder voor Excelsior, ADO Den Haag en NEC. Er was tussendoor een uitstapje naar het Roemeense Viitorul Constanta. Kuipers stond sinds medio 2020 onder contract in Deventer. Hij vertrekt twee dagen na het bereiken van de tweede voorronde van de Conference League.

