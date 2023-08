FC Twente loopt blauwtje bij PSV en moet op zoek naar alternatief

Donderdag, 31 augustus 2023 om 10:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:42

Shurandy Sambo wordt niet de nieuwe rechtsback van FC Twente. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International meldden donderdagochtend dat de Tukkers een bod hadden uitgebracht op de verdediger, maar zijn zaakwaarnemer heeft de deal laten klappen. Technisch directeur Arnold Bruggink, die in Sambo een geschikte opvolger zag voor Joshua Brenet, zal dus op zoek moeten naar een alternatief.

Leon ten Voorde wist namens TC Tubantia eerder deze week te melden dat Sambo al langer op de radar staat bij FC Twente. De rechtsback werd in Enschede gezien als directe vervanger van Brenet, maar ziet een transfer niet zitten. Brenet ligt in Enschede nog tot medio 2024 vast en zou graag deze zomer een transfer maken. De rechtsback zou vanwege een clausule in zijn contract voor 1,25 miljoen euro kunnen vertrekken.

PSV had naar verluidt wel oren naar het bod van één miljoen euro van FC Twente op Sambo, maar de zaakwaarnemer van de verdediger heeft de deal laten afketsen. De komende dagen moet blijken of Sambo alsnog een transfer gaat maken. Vrijdagavond om 23.59 uur sluit de window. Rik Elfrink weet dat er buitenlandse interesse is voor de jeugdinternational van Oranje, waardoor een transfer niet is uitgesloten.

Sambo speelt sinds 2009 voor PSV, dat hem destijds ontdekte bij SV Braakhuizen. Het afgelopen seizoen speelde de verdediger op huurbasis voor Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel liet de Nederlandse jeugdinternational een uitstekende indruk achter, maar mede door eerder blessureleed moet Sambo in Eindhoven Jordan Teze voor zich dulden. Woensdagavond kwam hij laat in de tweede helft binnen de lijnen in het Champions League-duel met Rangers (5-1).