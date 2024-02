FC Twente kan plek drie ruiken na overtuigende zege en wacht AZ - Ajax rustig af

FC Twente heeft zondagmiddag een overtuigende zege geboekt. De ploeg van trainer Joseph Oosting won met duidelijke cijfers van Go Ahead Eagles: 3-0. Sem Steijn was voor rust de grote man met twee treffers, terwijl Joshua Brenet na een uur spelen het slotakkoord speelde. Dankzij de zege is plek drie en een ticket voor de voorronde van de Champions League weer een stap dichterbij gekomen. Bovendien nemen concurrenten AZ en Ajax het later op zondag nog tegen elkaar op. Go Ahead blijft voorlopig zesde.

Twente domineerde de eerste helft en kwam ook verdiend op voorsprong. Balverlies op het middenveld bij Go Ahead leverde Brenet balbezit op. De rechtsback sneed met zijn pass naar voren tussen de linies en bereikte Steijn. De aanvallende middenvelder draaide naar zijn rechterbeen en haalde verwoestend uit door het midden achter de kansloze Jeffrey de Lange: 1-0. Een mooie opsteker voor Steijn, die voor het eerst sinds 17 december scoorde.

Tien minuten voor rust verdubbelde Twente, dat weinig te duchten had van Kowet, de voorsprong. Gijs Smal werd aangespeeld op links, trok richting de zestien en legde uitstekend terug naar de strafschopstip, waar Steijn met binnenkant links de verre hoek vond: 2-0. Twente bleef domineren en kreeg op slag van rust al de kans om het duel definitief in het slot te gooien, ware het niet dat Michel Vlap in de korte hoek stuitte op De Lange.

In de fase na rust bleef Twente domineren en kreeg Steijn prima mogelijkheden om zijn hattrick te voltooien. Het vizier stond echter iets minder op scherp dan voor de theepauze. Zo werkte hij eerst een kopbal naast en schoot hij even later ternauwernood opnieuw naast. Na een uur spelen was het duel alsnog beslist. Een hoekschop van Vlap werd bij de eerste paal binnengekopt door Brenet: 3-0.

Vlak na de derde treffer van de middag kreeg ook Go Ahead de kans om op het scorebord in De Grolsch Veste te verschijnen. Invaller Finn Stokkers mocht het in de één-op-één laten zien, maar deed zijn poging tegen het been van Lars Unnerstall belanden. Aan de andere kant liet Van Wolfswinkel na om van dichtbij de 4-0 aan te tekenen, waarna de routinier werd afgelost door Myron Boadu.

In de slotfase was er van spanning geen sprake meer. Twente spaarde zijn krachten grotendeels, terwijl Go Ahead wist dat het een verloren wedstrijd speelde. De Deventenaren trokken wel regelmatig naar voren in een poging de eretreffer te maken. Die kwam er bijna via Bas Kuipers, de de bal bij de tweede paal net voorlangs schoot.

Bij Twente ging Steijn in de slotfase nog op zoek naar zijn hattrick. De kwam er bijna, ware het niet dat de technicus op aangeven van Anass Salah-Eddine enkele centimeters naast schoot. Ook Naci Ünüvar kreeg nog de kans om de vierde treffer van de Tukkers te noteren, maar hij kwam niet goed uit met zijn stappen. Zijn hakje dat daarop volgde belandde bij de verdediging van Go Ahead.

