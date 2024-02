FC Twente heeft Myron Boadu na zenuwslopende dagen definitief binnen

Myron Boadu mag zich definitief speler van FC Twente noemen. De Tukkers hebben de komst van de spits via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt. Na slepende onderhandelingen met AS Monaco heeft de Enschedese club alsnog een akkoord bereikt, waardoor de spits de rest van het seizoen op huurbasis afmaakt bij FC Twente.

De huidige nummer drie van de Eredivisie heeft geen koopoptie bedongen. Boadu is in zijn nopjes met zijn tijdelijke transfer, zo vertelt de 23-jarige aanvaller op de clubsite van FC Twente.

“Ik heb er enorm naar uitgekeken om weer in Nederland te zijn”, zo wordt Boadu geciteerd. |Ik ben blij dat ik nu bij een mooie grote club als FC Twente de kans krijg. FC Twente heeft veel kwaliteit in het team en hopelijk wachten ons mooie wedstrijden de komende tijd."

"We willen Europees voetbal veilig stellen", vervolgt de voormalig speler van AZ. "Een aantal jongens van de selectie ken ik al, ik heb echt zin om met ze aan de slag te gaan.”

Technisch directeur Arnold Bruggink, die eerder op de dag de komst van Boadu al aankondigde, is zeer tevreden over het aantrekken van zijn gedroomde spits. "We zijn heel blij dat we Myron Boadu vandaag kunnen verwelkomen”, vertelt Bruggink.

“Na het vertrek van Manfred Ugalde (naar Spartak Moskou, red.) is Myron een uitstekende versterking voor onze selectie. Myron heeft extra kwaliteiten waar we naar op zoek waren."

"Met zijn snelheid hebben we ook nog eens een extra wapen. Dit is voor zowel Myron als FC Twente een heel mooie kans, we gaan er samen iets moois van maken", besluit Bruggink.

