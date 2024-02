FC Twente heeft eindelijk beet: Arnold Bruggink meldt komst van nieuwe spits

FC Twente gaat zich versterken met Myron Boadu, zo meldt Tubantia-journalist Leon ten Voorde. Na slepende onderhandelingen met AS Monaco heeft de Enschedese club alsnog een akkoord bereikt, waardoor de spits de rest van het seizoen op huurbasis afmaakt bij FC Twente. In de huurdeal is geen optie tot koop opgenomen.

"Myron wilde heel graag, zijn zaakwaarnemer wilde heel graag en de druk bij Monaco is flink opgevoerd", zegt technisch directeur Arnold Bruggink. "En Dominique Scholten (de nieuwe directeur die donderdag officieel is begonnen, red.) heeft vervolgens de rol van mediator op zich genomen en toen is alles in een stroomversnelling gekomen. Wij hebben ook constant aangegeven dat we alleen voor Myron wilden gaan.”

Twente-trainer Joseph Oosting wond er afgelopen zondag geen doekjes om na het doelpuntloze gelijkspel tegen Feyenoord (0-0). Boadu gold als gedroomde opvolger van Manfred Ugalde, die voor vijftien miljoen euro naar Spartak Moskou verkaste.

Boadu zag een overgang naar Twente zelf wel zitten, maar Monaco weigerde in eerste instantie mee te werken. Het zorgde voor grote frustratie bij de Nederlander "Dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien", schreef hij in een inmiddels verwijderde story op Instagram.

Ook zijn zaakwaarnemer, José Fortes Rodriguez, was woedend. “Ik word misselijk van de clubs die alleen aan het geld denken en niet aan het belang van de speler", zei hij tegenover De Telegraaf. Op Deadline Day is er nu alsnog een akkoord bereikt tussen Twente en Monaco over de tijdelijke komst van Boadu naar Enschede.

De overbodige Boadu kwam dit seizoen pas 98 minuten in actie voor Monaco, verdeeld over 10 optredens. In de Ligue 1 was hij eenmaal trefzeker. In totaal speelde de spits de afgelopen jaren 68 officiële wedstrijden voor Monaco, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 2 assists.

Boadu maakte in 2021 voor liefst 17 miljoen euro de overstap van AZ naar AS Monaco. Als speler van AZ was hij goed voor 88 officiële wedstrijden, waarin hij 38 keer scoorde en 18 keer als aangever fungeerde. Hij werd in augustus 2018 onder meer de jongste doelpuntenmaker ooit namens de Alkmaarders in de Eredivisie (17 jaar, 6 maanden en 29 dagen).



