FC Twente heeft beet en koopt speler van Feyenoord

FC Twente staat op het punt om zaken te doen met Feyenoord, zo meldt Voetbal International woensdag. De Tukkers zijn overtuigd van de kwaliteiten van Thomas van den Belt en hij gaat naar alle waarschijnlijkheid spoedig tekenen in Enschede.

Half mei meldde 1908.nl al dat FC Twente interesse had in de defensieve middenvelder van Feyenoord. Nu voegt VI aan de berichtgeving toe dat de clubs al een akkoord hebben bereikt over de voorwaarden en dat ook Van de Belt zelf dicht bij het accepteren van de contractvoorwaarden van Twente is.

Afgelopen seizoen werd Van den Belt verhuurd aan het Spaanse CD Castellón, waar hij onder Dick Schreuder weer opleefde. Hij deed liefst 39 wedstrijden mee, en daarin noteerde hij 6 goals en 3 assists.

In De Kuip heeft Van den Belt nog nauwelijks indruk gemaakt. Vorig seizoen kwam hij slechts 358 minuten in actie voor Feyenoord, waardoor besloten werd hem te verhuren.

Castellón heeft nog wel een koopoptie in het huurcontract van Van den Belt, maar volgens de berichtgeving is de kans klein dat die gelicht gaat worden.

Verder is het slagen van de deal alleen nog afhankelijk van de medische keuring van de verdedigende middenvelder in Enschede.

Zoals bekend maakt Sem Steijn deze zomer juist de overstap van Twente naar Feyenoord, waardoor de Tukkers op zoek moeten naar nieuwe namen om het middenveld te versterken. Afgelopen winter werd Arno Verschueren al overgenomen van Sparta.