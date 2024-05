FC Twente haalt na uiterst memorabele eerste helft gigantisch uit tegen Volendam

FC Twente heeft zondagmiddag gigantisch uitgehaald tegen FC Volendam. Voor rust vielen er maar liefst zeven (!) doelpunten, vijf voor Twente en twee voor Volendam. Na rust scoorde Sem Steijn tweemaal, waarmee hij zijn hattrick completeerde: 7-2. Naast Steijn kwamen ook Ricky van Wolfswinkel, Naci Ünüvar, Robin Pröpper en Youri Regeer tot scoren voor de Tukkers, terwijl Volendam-aanvoerder Damon Mirani met twee treffers een memorabele middag beleefde. Twente is nog niet zeker van plek drie, daar AZ slechts twee punten minder heeft voor aanvang van de laatste speldag.

Mirani wist de score te openen in het zonovergoten Enschede. De verdediger van de Palingboeren profiteerde optimaal van een fraaie voorbereidende actie van Robert Mühren: 0-1. De gelijkmaker viel al snel. Michal Sadílek draaide een voorzet op het hoofd van Mees Hilgers, wiens kopbal gekeerd werd door Volendam-goalie Barry Lauwers. De rebound was een prooi voor Van Wolfswinkel: 1-1.

Waar men in De Grolsch Veste verwachtte dat Twente zou bouwen op de snelle gelijkmaker, bleek de werkelijkheid anders. Achraf Douiri bracht de bal voor het doel, Mirani kopte binnen: 1-2. Toch wist Twente opnieuw snel orde op zaken te stellen tegen de al gedegradeerde Noord-Hollanders. Steijn stond net geen buitenspel toen hij vertrok, waardoor zijn assist op Ünüvar, die simpel binnentikte, rechtsgeldig was: 2-2.

Het tempo werd er bepaald niet minder op en via Michal Sadílek werd het bijna 3-2, ware het niet dat Lauwers de inzet van de Tsjech tot hoekschop verwerkte. Nog voor rust viel de derde treffer van de Tukkers alsnog, toen Pröpper een hoekschop van Gijs Smal met het hoofd promoveerde tot assist: 3-2.

?????? En dat is een hattrick voor Sem Steijn! Wát een vrije trap ??#twevol — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2024

In het bizarre duel in De Grolsch Veste werd het vlak daarna 4-2. Het was ditmaal Regeer die De Grolsch Veste liet juichen, door de bal op te pikken, ruimte voor zichzelf vrij te maken en vanaf een meter of zestien overtuigend raak te schieten achter de kansloze Lauwers.

Was het daarmee gedaan voor rust? Nee. Volendam nam de aftrap, maar leed binnen no time kinderlijk eenvoudig balverlies. Xavier Mbuyamba nam veel te veel tijd om een ploeggenoot te vinden, waardoor Van Wolfswinkel alle gelegenheid kreeg om terug te leggen op Steijn. De aanvallende middenvelder schoot vanaf een meter of zestien raak: 5-2.

Na rust leken de doelpunten opgedroogd te zijn, maar dat was buiten de scoringsdrift van Steijn gerekend. Allereerst profiteerde de zoon van ex-Ajax-trainer Maurice Steijn, die naast Ruud van Nistelrooij op de tribune zat, met een kopbal voor de 6-2. Lauwers zag er niet goed uit door een scherpe voorzet niet goed weg te verwerken. De 7-2 van Steijn viel enkele minuten later al, toen Steijn een vrije trap op schitterende wijze tegen de touwen kreeg.

